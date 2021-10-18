"Будет править дольше Сталина": Путина сравнили с императором и рассказали о массовых убийствах

По мнению историка, Путин будет оставаться при власти дольше, чем Сталин правил СССР

Президента Российской Федерации Владимира Путина сравнили с императорами Николаем I и Александром III, добавив при этом, что править страной он будет гораздо дольше, чем Иосиф Сталин руководил СССР.

Подобное мнение выразил британский историк Саймон Себаг-Монтефиоре в интервью изданию Polska Times.

По его словам, Путин очень напоминает поздних представителей династии Романовых, в частности Николая I и Александра III, поскольку "никогда не делал элементом своего метода правления массовые убийства".

Также историк считает, что Путин может оставаться при власти в РФ дольше, чем Иосиф Сталин был при власти в СССР. Если судить по словам британца, то срок правления Путина может составить больше 30 лет, поскольку Сталин был главой Союза с 1922 по 1953.

Стоит отметить, что с момента распада СССР Российскую Федерацию не единожды обвиняли в дестабилизации ситуации в бывших советских республиках. В частности, речь идет о замороженных войнах в Молдове (район Приднестровья), в Грузии (республики Абхазия и Южная Осетия), в Нагорном Карабахе (за который до сих пор спорят Армения и Азербайджан и, конечно же, не без участия РФ). В этот список необходимо добавить также оккупированный украинский Крым и войну на Донбассе, от участия в которой Владимир Путин постоянно открещивается.

В каждой из стран, куда РФ входила "с целью помочь кому-либо", умирали тысячи людей, хотя свою причастность к войнам Россия всегда отрицала. Поэтому с фразой, что "Путин никогда не делал элементом своего метода правления массовые убийства" вряд ли можно согласиться.

Ранее "Телеграф" сообщал, Владимир Путин пожаловался главе Евросовета Шарлю Мишелю на Украину. Президент РФ в телефонном разговоре назвал происходящее в нашей стране "внутриукраинским кризисом" и заявил, что Украина уклоняется от переговоров с "лидерами" так называемых "республик".