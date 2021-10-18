"Буде правити довше Сталіна": Путіна порівняли з імператором і розповіли про масові вбивства

На думку історика, Путін буде залишатися при владі довше, ніж Сталін правив СРСР

Президента Російської Федерації Володимира Путіна порівняли з імператорами Миколою I і Олександром III, додавши при цьому, що правити країною він буде набагато довше, ніж Йосип Сталін керував СРСР.

Подібну думку висловив британський історик Саймон Себаг-Монтефіоре в інтерв’ю виданню Polska Times.

За його словами, Путін дуже нагадує пізніх представників династії Романових, зокрема Миколу I і Олександра III, оскільки "ніколи не робив елементом свого методу правління масові вбивства".

Також історик вважає, що Путін може залишатися при владі в РФ довше, ніж Йосип Сталін був при владі в СРСР. Якщо судити за словами британця, то термін правління Путіна може скласти більше 30 років, оскільки Сталін був головою Союзу з 1922 по 1953.

Варто зазначити, що з моменту розпаду СРСР Російську Федерацію неодноразово звинувачували у дестабілізації ситуації у колишніх радянських республіках. Зокрема, мова йде про заморожені війни у Молдові (район Придністров’я), в Грузії (республіки Абхазія і Південна Осетія), в Нагірному Карабасі (за який досі сперечаються Вірменія і Азербайджан і, звичайно ж, не без участі РФ). У цей список необхідно додати також окупований український Крим і війну на Донбасі, від участі у якій Володимир Путін постійно відхрещується.

У кожній з країн, куди РФ входила "з метою допомогти кому-небудь", вмирали тисячі людей, хоча свою причетність до воєн Росія завжди заперечувала. Тому з фразою, що "Путін ніколи не робив елементом свого методу правління масові вбивства" навряд чи можна погодитися.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Володимир Путін поскаржився голові Євроради Шарлю Мішелю на Україну. Президент РФ в телефонній розмові назвав те, що відбувається в нашій країні "внутрішньоукраїнської кризою" і заявив, що Україна ухиляється від переговорів з "лідерами" так званих "республік".