Кота-курьера с марихуаной задержали в России, но он сбежал из-под стражи (фото)

Кот в "плен" не дался.

Коты — это не только животные, которые своими повадками умиляют людей по всему миру, но и потенциальные преступники. В России кот пытался пронести на территории пенитенциарного учреждения наркотики. Естественно — не без участия людей, которые примотали их синей изолентой к его ошейнику.

Об этом сообщает РИА Новости.

Кому пришла в голову идея сделать из кота курьера марихуаны пока не известно. В ошейнике пушистика обнаружили 5,21 грамма наркотического вещества. Его он пытался пронести в колонию №4 в Ивановской области.

Кот на руках у сотрудника исправительной колонии

Оставаться и ждать, чем закончится дело, кот не решился — черный "правонарушитель" сбежал как только его освободили от наркотического ошейника.

Ошейник причинил коту неудобства и он оставил "вещественные доказательства"

Это не первый случай, когда коты "доставляют" в места лишения свободы незаконные грузы. Так, в апреле этого года белого "нарушителя" с порошком и листьями в пакетике на шее поймали в Бразилии, а 2019 году подобный случай произошел в Тульской колонии.

Но котам поручают не только наркотики — в 2013 году в новогоднюю ночь животное должно было проникнуть в бразильскую тюрьму с напильниками и телефоном.

Ранее "Телеграф" писал, что коты могут быть и спасателями — животное спасло от падения с лестницы годовалого малыша.