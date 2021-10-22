Укр

Кота-курьера с марихуаной задержали в России, но он сбежал из-под стражи (фото)

Автор
Галина Михайлова
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Автор
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Кот за колючей проволокой.
Кот за колючей проволокой.

 Кот в "плен" не дался.

Коты — это не только животные, которые своими повадками умиляют людей по всему миру, но и потенциальные преступники. В России кот пытался пронести на территории пенитенциарного учреждения наркотики. Естественно — не без участия людей, которые примотали их синей изолентой к его ошейнику. 

Об этом сообщает РИА Новости. 

Кому пришла в голову идея сделать из кота курьера марихуаны пока не известно. В ошейнике пушистика обнаружили 5,21 грамма наркотического вещества. Его он пытался пронести в колонию №4 в Ивановской области. 

Кот на руках у сотрудника исправительной колонии
Кот на руках у сотрудника исправительной колонии

Оставаться и ждать, чем закончится дело, кот не решился — черный "правонарушитель" сбежал как только его освободили от наркотического ошейника. 

Ошейник причинил коту неудобства и он оставил "вещественные доказательства"
Ошейник причинил коту неудобства и он оставил "вещественные доказательства"

Это не первый случай, когда коты "доставляют" в места лишения свободы незаконные грузы. Так, в апреле этого года белого "нарушителя" с порошком и листьями в пакетике на шее поймали в Бразилии, а 2019 году подобный случай произошел в Тульской колонии. 

Но котам поручают не только наркотики — в 2013 году в новогоднюю ночь животное должно было проникнуть в бразильскую тюрьму с напильниками и телефоном. 

Ранее "Телеграф" писал, что коты могут быть и спасателями — животное спасло от падения с лестницы годовалого малыша

Теги:
#Колония #Марихуана #РФ #Кот
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