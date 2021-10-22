Кота-кур’єра з марихуаною затримали в Росії, але він втік з-під варти (фото)

Кіт в "полоні" не затримався.

Коти — це не тільки тварини, які своїми звичками розчулюють людей по всьому світу, а й потенційні злочинці. У Росії кіт намагався пронести на території пенітенціарної установи наркотики. Безумовно — не без участі людей, які примотали їх синьою ізоляційною стрічкою до його нашийника.

Про це повідомляє РІА Новини.

Кому спала на думку ідея зробити з кота кур’єра марихуани поки не відомо. У нашийнику пухнастика виявили 5,21 грама наркотичної речовини. Її він намагався пронести в колонію №4 в Іванівській області.

Кіт на руках у співробітника виправної колонії

Залишатися і чекати, чим закінчиться справа, кіт не наважився — чорний "правопорушник" втік як тільки його звільнили від наркотичного нашийника.

Нашийник заподіяв коту незручності і він залишив "речові докази"

Це не перший випадок, коли коти "доставляють" у місця позбавлення волі незаконні вантажі. Так, в квітні цього року білого "порушника" з порошком і листям в пакетику на шиї зловили в Бразилії, а 2019 року подібний випадок стався в Тульській колонії.

Але котам доручають не тільки наркотики — в 2013 році в новорічну ніч тварина повинна була проникнути в бразильську в’язницю з напилками і телефоном.

Раніше "Телеграф" писав, що коти можуть бути і рятувальниками — тварина врятувала від падіння зі сходів однорічного малюка.