Укр

Соцсети взбудоражило видео с моментом убийства козерога в российском Алтае

Автор
Татьяна Веремеева
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Альпийский горный козёл
Альпийский горный козёл

Следственное управление Следственного комитета в Республике Алтай проверяет, насколько законной была охота

В России, где недавно медведь напал на рыбаков, охотница Татьяна Баулина опубликовала на своей странице в Instagram видео, которое показывает момент убийства в Республике Алтай альпийского горного козла, также известного как козерог. Женщина показала фото на фоне тела убитого животного. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Фотографии сопровождались постом, в котором Татьяна Баулина описала свой восторг охотой.

«Мы подошли на 230 м, 30 градусов вверх – дистанция, о которой я даже не мечтала! Мистический первый промах, не менее мистический, чем наша удача… От неожиданности сумбур, суматоха, адреналин, звон в ушах, крики проводников «Стреляй, та же дистанция», перезарядка, растерянность, второй выстрел, шлепок… Не могу поверить. Сидя в недоумении на склоне, пересматриваю видеозапись выстрелов, вижу попадание по месту и одновременно сверху слышу: «Лежит!», – написала женщина.

Ситуацию также прокомментировал глава Республики Алтай Олег Хорохордин. Он отметил, что сейчас в регионе разрешена добыча козерога, но за последние 7 лет квоты сократились в 2,5 раза. В то же время, Хорохордин заявил, что не понимает, зачем публиковать подобные фото и видео, даже при условии, что есть все необходимые разрешения для охоты.

Также проверку начало Следственное управление Следственного комитета Республики Алтай.

Напомним, в экопарке на околице села Синевир по соседству с одноименным Национальным природным парком в течение последних нескольких дней погибли один за другим два красавца оленя. «Телеграф» рассказывал подробности происшествия, а также о том, что могло произойти с животными.

Теги:
#Россия #Охота #Козерог #Республика Алтай #Горный козел
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