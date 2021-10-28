Рус

Соцмережі схвилювало відео з моментом вбивства козерога в російському Алтаї

Автор
Тетяна Веремєєва
Дата публікації
Читать на русском
Автор
4
Альпійський гірський козел
Альпійський гірський козел

Слідче управління Слідчого комітету в Республіці Алтай перевіряє, наскільки законним було полювання

У Росії, де нещодавно ведмідь напав на рибалок, мисливця Тетяна Бауліна опублікувала на своїй сторінці в Instagram відео, яке показує момент вбивства в Республіці Алтай альпійського гірського цапа, також відомого як козеріг. Жінка показала фото на тлі тіла убитої тварини. Про це повідомляє Telegram-канал SHOT.

Фотографії супроводжувалися постом, у якому Тетяна Бауліна описала своє захоплення полюванням.

«Ми підійшли на 230 м, 30 градусів догори – дистанція, про яку я навіть не мріяла! Містичний перший промах, не менш містичний, ніж наш успіх… Від несподіванки сумбур, метушня, адреналін, дзвін у вухах, крики провідників «Стріляй, та сама дистанція», перезарядка, розгубленість, другий постріл, плескіт… Не можу повірити. Сидячи здивовано на схилі, переглядаю відеозапис пострілів, бачу попадання за місцем і одночасно зверху чую: «Лежить!», – написала жінка.

Ситуацію також прокоментував глава Республіки Алтай Олег Хорохордін. Він зазначив, що зараз у регіоні дозволено видобуток козерога, але за останні 7 років квоти скоротилися у 2,5 рази. У той же час, Хорохордін заявив, що не розуміє, навіщо публікувати подібні фото та відео, навіть за умови, що є всі необхідні дозволи на полювання.

Також перевірку розпочало Слідче управління Слідчого комітету Республіки Алтай.

Нагадаємо, в екопарку на околиці села Синевир по сусідству з однойменним Національним природним парком протягом останніх кількох днів загинули один за одним два красені олені. "Телеграф" розповідав подробиці події, а також про те, що могло статися з тваринами.

Теги:
#Росія #Полювання #Козеріг #Республіка Алтай #Гірський козел
ЛЕП
Економіка та Фінанси
"Це дно": Україна купуватиме електрику у Лукашенка
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
ЛЕП
"Це дно": Україна купуватиме електрику у Лукашенка
Дата публікації
Категорія
Резонансна аварія на Одеській у Харкові
Аварія в Харкові: що відомо про Миколу Харківського та його батьків
Дата публікації
Категорія
Володарка звання "Міс Україна 2021" Олександра Яремчук
Міс Україна Олександра Яремчук: "Я вважаю себе красивою, але, як і у всіх дівчат, є свої таргани у голові"
Дата публікації
Категорія
Дмитро Гордон
Гордона видворили з Грузії — він списав усе на Саакашвілі
Дата публікації
Категорія
В Україні все складніше поїхати кудись без "ковідних" документів
Чи можна їздити Україною без вакцинації? Відповіді на всі запитання