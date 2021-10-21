Ведмідь напав на російського боксера Медведєва, спортсмен знаходиться в комі

Звір атакував групу рибалок, серед яких знаходився молодий боксер.

Російський боксер Ілля Медведєв опинився в штучній комі після нападу ведмедя.

Про це повідомив тренер спортсмена Дмитро Косенко в коментарі для РІА Спорт.

За інформацією джерела, життю спортсмена поки нічого не загрожує, однак процес реабілітації може зайняти багато часу. Також Косенко підтвердив, що боксер зумів відбитися від звіра за допомогою ножа.

"Ілля після нападу ведмедя знаходиться в штучній комі. За словами лікарів, життю поки нічого не загрожує", — розповів Косенко.

Уватський район Тюменської області РФ, де стався напад ведмедя

Відзначимо, ведмідь атакував групу з трьох рибалок. Спочатку звір вбив 48-річного товариша боксера, а потім напав на спортсмена, який за допомогою ножа вбив тварину. Третій рибалка на човні доставив боксера, у якого після боротьби з ведмедем були серйозно поранені голова і кінцівки, в медичний пункт. Повідомляється, що в момент нападу компанія поверталася додому після риболовлі на річці Іртиш в Уватському районі. У Федерації боксу Росії і Міжнародній асоціації боксу (AIBA) повідомили, що готові повністю покрити витрати на лікування молодого боксера.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що боксера довелося виносити з рингу на ношах після жорсткого нокауту.