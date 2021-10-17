Рус

Боксера забрали на носилках після удару 19-річного "Генерала" (відео)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
121
Давид Куеллар — Мойсес Фуентес Новина оновлена 17 жовтня 2021, 14:33
Давид Куеллар — Мойсес Фуентес

Боксерський поєдинок в Мексиці ледь не завершився трагедією.

У ніч на 17 жовтня в мексиканському Канкуні відбувся великий вечір профі-боксу за участю непереможного українця Тараса Шелестюка, який повернувся на ринг достроковою перемогою. Крім того, в андеркарді шоу глядачі стали свідками страшного нокауту.

У поєдинку представників найлегшої ваги (до 52,2 кг) місцевий проспект, небитий Давид Куеллар (20-0, 13 КО) достроково переміг співвітчизника Мойсеса Фуентеса (25-7-1, 14 КО). 19-річний Куеллар на прізвисько "Генерал" не залишив шансів 34-річному ветерану. У 7-му раунді Давид найпотужнішим лівим хуком вирубав суперника, який ще довгий час не міг прийти в себе. Рефері тут же покликав на допомогу медиків, які надавали боксеру допомогу. В результаті Фуентес прийшов до тями, а потім його відразу ж на ношах відправили в лікарню.

Відео жахливого нокауту в бою Давид Куеллар — Мойсес Фуентес є в мережі:

Відзначимо, Куеллар добув 20-ту перемогу в профі. Фуентес, в свою чергу, програв в 7-й раз, маючи в своєму послужному списку 25 перемог і 1 нічию.

Раніше "Телеграф" повідомляв про гучному апсет в поєдинку потенційного суперника Василя Ломаченка.

Теги:
#Бокс #Нокаут
COVID-зведення в Україні 17 жовтня
Здоров'я
Майже 5 тисяч госпіталізацій за добу: свіжа статистика коронавірусу в Україні
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
COVID-зведення в Україні 17 жовтня
Майже 5 тисяч госпіталізацій за добу: свіжа статистика коронавірусу в Україні
Дата публікації
Категорія
Засідання РНБО
Від РНБО чекали рішень, пов’язаних з потребами громадян, а дочекалися незрозумілою стратегії, — юрист
Дата публікації
Категорія
Карантин в Запоріжжі суттєво посилять
Запоріжжя переходить у "червону" зону: коли та які обмеження будуть діяти
Дата публікації
Категорія
Імені загиблого у Міністерстві закордонних справ не повідомляють
Начебто впав зі сходів: у Києві знайшли тіло дипломата
Дата публікації
Категорія
Стетоскоп
Лікарні забиті, є діти на кисні, за вакцинами черги: Одесу охопив COVID-19