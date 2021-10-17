Боксера забрали на носилках після удару 19-річного "Генерала" (відео)

Боксерський поєдинок в Мексиці ледь не завершився трагедією.

У ніч на 17 жовтня в мексиканському Канкуні відбувся великий вечір профі-боксу за участю непереможного українця Тараса Шелестюка, який повернувся на ринг достроковою перемогою. Крім того, в андеркарді шоу глядачі стали свідками страшного нокауту.

У поєдинку представників найлегшої ваги (до 52,2 кг) місцевий проспект, небитий Давид Куеллар (20-0, 13 КО) достроково переміг співвітчизника Мойсеса Фуентеса (25-7-1, 14 КО). 19-річний Куеллар на прізвисько "Генерал" не залишив шансів 34-річному ветерану. У 7-му раунді Давид найпотужнішим лівим хуком вирубав суперника, який ще довгий час не міг прийти в себе. Рефері тут же покликав на допомогу медиків, які надавали боксеру допомогу. В результаті Фуентес прийшов до тями, а потім його відразу ж на ношах відправили в лікарню.

Відео жахливого нокауту в бою Давид Куеллар — Мойсес Фуентес є в мережі:

Відзначимо, Куеллар добув 20-ту перемогу в профі. Фуентес, в свою чергу, програв в 7-й раз, маючи в своєму послужному списку 25 перемог і 1 нічию.

Раніше "Телеграф" повідомляв про гучному апсет в поєдинку потенційного суперника Василя Ломаченка.