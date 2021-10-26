"Чупакабри" чи "вовкулаки" — хто влаштовує набіги у села Закарпатської області?

Загадкове вбивство оленів на Закарпатті: тушу в 100 кг перекинули через високу огорожу Екопарку

Про те, що на територію села Синевир Міжгірського району Закарпатської області понаводився якийсь хижий звір, який ламає сараї для худоби та губить тварин, "Телеграф" розповідав на початку цього року. Тоді один із селян виявив на своєму подвір’ї кількох овець із перегризеним горлом, яких хтось виволок із замкненого хліва, підкоривши обшивку з профнастилу.

Металева обшивка хлів не захистила

Виявилося, що навідувалися хижаки й до інших дворів, де розправлялися з вівцями та кроликами. Люди, добре знайомі зі звичками різних тварин, вважають, що найімовірніше, це були дикі вовки, які вчили полювати свій молодняк.

Ворота в хлів зламали, овець задерли

Але в коментарях до посту та фотографій, які тоді розмістив у Фейсбуці приватний підприємець, засновник тутешнього Екопарку "Вовча долина" Юрій Тюх, обговорювалися і ведмеді, і рисі, і дивовижний звір чупакабра, а дехто був упевнений, що такої шкоди могли завдати тільки... люди.

Юрій Тюх переживає, що загинули запеклі самці лані європейської

А цього разу постраждали й вихованці самого Юрія Тюха, Екопарк якого з вовками різних порід, тиграми, левами, бізонами, ламами, верблюдами та іншими копитними знаходиться на околиці села Синевир по сусідству з однойменним Національним природним парком — останніми днями тут загинули один за іншим два красені-оленя.

Рану на боці оленя розклеювали ворони

"Першим постраждав олень — самець лані європейської, — розповідає Юрій. — Він важить добру сотню кілограмів, має великі роги, проте хтось його перекинув або перетягнув через триметровий паркан на відстань 15 метрів від вольєра. А через добу мертвим виявився ще один самець, але той залишився у загоні”.

Другий убитий олень залишився у вольєрі

Причому визначити їхнього вбивцю за характером ран виявилося складно. "Як таких проникаючих ран не було, тільки травми від ударів, — пояснює чоловік. — Наприклад, таким ударом його міг би убити ведмідь. Ось тільки ведмідь не міг би перелізти через такий паркан із сітки-рабиці. Точніше, якби він заліз, то погнув би цю сітку зверху. А ще там зверху залишилися б шматки вовни. Ну ще потім ворони розклювали рану на туші оленя".

На шкурі оленя залишилися дивні сліди

Побачивши повідомлення Юрія Тюха, люди почали висувати свої припущення. Ось, наприклад, напасти на оленя могла б рись – вони живуть у тутешніх карпатських лісах. Однак, як пояснює фахівець із тваринного світу, рись не має такого потужного удару, вона могла б подряпати, роздерти шкіру оленя до крові. А в цьому випадку крові не було. "Та і як би вона затягла на паркан тушу дорослого оленя?" – відкидає такий варіант співрозмовник.

Хто зазіхнув на таких красенів?

Знову ж таки, підозри, що на гарну тварину зазіхнув хтось із людей – безпідставні. "Я було теж це припустив, але спеціально робив розтин. Думав, може хтось його з рушниці застрелив? Кілька людей його б не змогли впіймати, знаю це тому, що треба було робити оленю щеплення, так якщо навіть його за роги спіймаєш, то й удвох не втримаєш, може ще з першим таке вдалося б зробити – він більш ручний був, а другий – дуже дикий".

Окрім оленів є й інші копитні

На думку Юрія, з диких тварин на роль вбивці ніхто не підходить, і люди начебто ні до чого. "Я б сказав, що це вовкулак був — але такого немає", — похмуро жартує чоловік. У слов’янській міфології "вовкулаком" називають чудовисько, людину-перевертня, що володіє надприродною здатністю перетворюватися на вовка. "Горезвісна чупакабра цього разу не підходить — вона меншого розміру і тільки кров п’є. Хоча тут неподалік, у Калачаві, два тижні тому знову якийсь звір "господарював" — у людей губив і курей, і кроликів, і овець. Мабуть, десь поблизу мешкає".

Олені в Екопарку — улюбленці публіки

Обидва загиблі оленя були найбільшими представниками цього виду, альфа-самцями, які покривали самок у стаді. Коли перший загинув, "титул" перейшов до другого, а тепер його немає. Є на території Екопарку та відеокамери. Ось тільки виходить, що вдень вони охоплюють весь вольєр, а вночі "не тягнуть".

Оленів доводиться оберігати ночами

Щоб не трапилося нового лиха, Юрій минулої ночі охороняв вольєри з рушницею, пострілював у повітря, відлякуючи хижаків. А заодно порадив односельцям по можливості поодинці в темний час доби не ходити, щоб не наражати себе на небезпеку.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Російській Федерації ведмідь напав на групу рибалок — одного вбив, іншого покалічив.