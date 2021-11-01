Укр

В Сочи арестовали диван на колесах: водителю грозит штраф за отсутствие ремней (видео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Автодиван колесил по улицам курортного Сочи несколько дней
Автодиван колесил по улицам курортного Сочи несколько дней

Чудо-транспорт отправили на штрафплощадку

В российском городе Сочи под арест попал диван на колесах, который несколько дней ездил по улицам города и шокировал местных жителей.

Об этом сообщил Telegram-канал Mash, опубликовав соответствующее видео.

Известно, что необычный транспорт попал в поле зрения правоохранителей, когда видео с диваном на колесах облетело все местные группы в соцсетях. Сотрудники ГИБДД восторга граждан от чудо-машины не разделили и поместили ее на штрафплощадку.

Как пишет kp.ru, сотрудникам ГИБДД не удалось идентифицировать двигатель и другие части автомобиля-дивана. Они сочли его опасным, а на водителя составили админпротокол за езду без ремней безопасности. Теперь владельцу дивана на колесах грозит штраф размером в тысячу рублей.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Одессе заметили автомобиль полностью заклеенный прокладками и контрацептивами. Таким образом молодого человека поздравили с днем рождения его друзья.

Также мы писали, что в российском Екатеринбурге пьяный мужчина проверял авто на прочность своим телом.

Теги:
#Автомобиль #Штраф #Россия #Сочи #Диван
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