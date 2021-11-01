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У Сочі заарештували диван на колесах: водієві загрожує штраф за відсутність ременів (відео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Автодиван їздив вулицями курортного Сочі кілька днів
Автодиван їздив вулицями курортного Сочі кілька днів

Чудо-транспорт відправили на штрафмайданчик

У російському місті Сочі під арешт потрапив диван на колесах, який кілька днів їздив вулицями міста та шокував місцевих мешканців.

Про це повідомив Telegram-канал Mash, опублікувавши відповідне відео.

Відомо, що незвичайний транспорт потрапив у поле зору правоохоронців, коли відео з диваном на колесах облетіло усі місцеві групи у соцмережах. Співробітники ДАІ захоплення громадян від чудо-машини не розділили і помістили її на штрафмайданчик.

Як пише kp.ru, співробітникам ДАІ не вдалося ідентифікувати двигун та інші частини автомобіля-дивану. Вони визнали його небезпечним, а на водія склали адмінпротокол за їзду без ременів безпеки. Наразі власнику дивана на колесах загрожує штраф розміром у тисячу рублів.

Увага! На відео є нецензурна лексика!

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Одесі помітили автомобіль повністю заклеєний прокладками та контрацептивами. У такий спосіб молоду людину привітали з днем народження його друзі.

Також ми писали, що у російському Єкатеринбурзі п’яний чоловік перевіряв авто на міцність своїм тілом.

Теги:
#Автомобіль #Штраф #Росія #Сочі #Диван
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