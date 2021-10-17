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"Подаруночок" на день народження: у Одесі авто "прикрасили" прокладками і контрацептивами (відео)

Автор
Анна Дворовенко
Дата публікації
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Автор
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Креативне привітання на автомобілі Новина оновлена 17 жовтня 2021, 11:47
Креативне привітання на автомобілі

У мережі припустили, що це була помста колишньої дівчини

В Одесі посеред вулиці помітили білий позашляховик повністю заклеєний жіночими прокладками та презервативами. Курйозність ситуації у тому, що таким способом власника автівки привітали з Днем народження. У мережі ситуацію не залишили без уваги.

Відповідне відео опублікував Telegram-канал "Х***вая Одесса".

Так, на білій Mazda прокладками виклеїли написи з привітанням до Дня народження (деякі з них нецензурні). Крім того, автомобіль прикрасили надутими презервативами, які, очевидно, мали виконати функцію повітряних кульок.

Відомо, що новий "арт-обʼєкт" був припаркований на вулиці Тінистій.

Користувачі мережі не залишили креативне привітання без уваги і висунули свої версії того, чому це могло статися. Так, частина вважає, що це справа рук ображеної жінки, а дехто припустив, що привітання дбайливо наклеїли друзі власника авто, аби над ним пожартувати.

Дехто пожартував, що тепер цьому автомобілю не страшний ніякий дощ, адже прокладки забезпечать сухість і комфорт.

А один з користувачі пожартував, що з таким рівнем захисту автомобілю та його власнику не страшний жодних коронавірус.

Нагадаємо, у Соломʼянському районі Києва зʼявилася вкрай пікантна скульптура — величезний фалос на газоні. Користувачі мережі припустили, що це подарунок місту від президента України Володимира Зеленського і згадали відео, де він грає на піаніно без рук і штанів.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, під час вечірки у Одесі чоловіку на голові виголили назву статевого органа. У такому вигляді він їздив у громадському транспорті.

Теги:
#Автомобіль #Одеса #Вітання #Курйоз
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