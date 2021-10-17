Укр

"Подарочек" на день рождения: в Одессе авто "украсили" прокладками и контрацептивами (видео)

Автор
Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
81
Креативное поздравление на автомобиле Новость обновлена 17 октября 2021, 11:47
Креативное поздравление на автомобиле

В сети предположили, что это была месть бывшей девушки

В Одессе посреди улицы заметили белый внедорожник полностью заклеенный женскими прокладками и презервативами. Курьезность ситуации в том, что таким способом владельца автомобиля поздравили с Днем рождения. В сети ситуацию не оставили без внимания.

Соответствующее видео опубликовал Telegram канал "Х***вая Одесса".

Так, на белой Mazda прокладками выклеили надписи с приветствием ко Дню рождения (некоторые из них нецензурные). Кроме того, автомобиль украсили надутыми презервативами, которые, очевидно, должны были выполнить функцию воздушных шариков.

Известно, что новый "арт-объект" был припаркован на улице Тенистой.

Пользователи сети не оставили креативное поздравление без внимания и выдвинули свои версии, почему это могло произойти. Так, часть считает, что это дело рук оскорбленной женщины, а некоторые предположил, что поздравления бережно наклеили друзья владельца авто, чтобы над ним подшутить.

Некоторые пошутили, что теперь этому автомобилю не страшен никакой дождь, ведь прокладки обеспечат сухость и комфорт.

А один из пользователи пошутил, что с таким уровнем защиты автомобилю и его владельцу не страшен никакой коронавирус.

Напомним, в Соломенском районе Киева появилась крайне пикантная скульптура — огромный фаллос на газоне. Пользователи сети предположили, что это подарок городу от президента Украины Владимира Зеленского и вспомнили видео, где он играет на пианино без рук и брюк.

Как сообщал "Телеграф" ранее, во время вечеринки в Одессе мужчине на голове выбрили название полового органа. В таком виде он ездил в общественном транспорте.

Теги:
#Автомобиль #Одесса #Поздравление #Курьез
COVID-сводка в Украине 17 октября
Здоровье
Почти 5 тысяч госпитализаций за сутки: свежая статистика коронавируса в Украине
Дата публикации
Дата публикации
Категория
COVID-сводка в Украине 17 октября
Почти 5 тысяч госпитализаций за сутки: свежая статистика коронавируса в Украине
Дата публикации
Категория
Заседание СНБО
От СНБО ждали решений, связанных с нуждами граждан, а дождались непонятной стратегии, - юрист
Дата публикации
Категория
Карантин в Запорожье существенно усилят
Запорожье переходит в "красную" зону: когда и какие ограничения будут действовать
Дата публикации
Категория
Имя погибшего в Министерстве иностранных дел не сообщают
Якобы упал с лестницы: в Киеве обнаружили тело дипломата
Дата публикации
Категория
Стетоскоп
Больницы забиты, есть дети на кислороде, за вакцинами очередь: Одессу объял COVID-19