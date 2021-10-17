"Подарочек" на день рождения: в Одессе авто "украсили" прокладками и контрацептивами (видео)

В сети предположили, что это была месть бывшей девушки

В Одессе посреди улицы заметили белый внедорожник полностью заклеенный женскими прокладками и презервативами. Курьезность ситуации в том, что таким способом владельца автомобиля поздравили с Днем рождения. В сети ситуацию не оставили без внимания.

Соответствующее видео опубликовал Telegram канал "Х***вая Одесса".

Так, на белой Mazda прокладками выклеили надписи с приветствием ко Дню рождения (некоторые из них нецензурные). Кроме того, автомобиль украсили надутыми презервативами, которые, очевидно, должны были выполнить функцию воздушных шариков.

Известно, что новый "арт-объект" был припаркован на улице Тенистой.

Пользователи сети не оставили креативное поздравление без внимания и выдвинули свои версии, почему это могло произойти. Так, часть считает, что это дело рук оскорбленной женщины, а некоторые предположил, что поздравления бережно наклеили друзья владельца авто, чтобы над ним подшутить.

Некоторые пошутили, что теперь этому автомобилю не страшен никакой дождь, ведь прокладки обеспечат сухость и комфорт.

А один из пользователи пошутил, что с таким уровнем защиты автомобилю и его владельцу не страшен никакой коронавирус.

Напомним, в Соломенском районе Киева появилась крайне пикантная скульптура — огромный фаллос на газоне. Пользователи сети предположили, что это подарок городу от президента Украины Владимира Зеленского и вспомнили видео, где он играет на пианино без рук и брюк.

Как сообщал "Телеграф" ранее, во время вечеринки в Одессе мужчине на голове выбрили название полового органа. В таком виде он ездил в общественном транспорте.