"Я не дурень, — я лев!" Неадекват перевіряв авто на міцність своїм тілом в РФ (відео)

Інцидент стався в темний час доби в густонаселеному районі міста.

У російському Єкатеринбурзі чоловік з розгону кинувся на проїжджаючий автомобіль. Інцидент відбувся вночі в житловому комплексі "Бажовський".

Відео розмістив телеграм-канал Ural Mash.

Чоловік бігав дорогою, потім заревів і кинувся на капот автомобіля. Своїм тілом він пошкодив лобове скло.

На запитання водія, чи не дурень він, чоловік відповів: "я не дурень, я — лев, я не боюся нікого".

Відзначимо, що після інциденту він на своїх ногах пішов з місця події. Водій також продовжив рух.

У коментарях користувачі припустили, що чоловік міг бути в неадекватному стані через наркотики і відзначили, що його варто посадити в клітку. Також висловили думку, що оскільки інцидент потрапив на відео це може бути пранк для ТікТока.

Раніше "Телеграф" писав, що в Одесі чоловік в неадекватному стані вирішив голяка погрітися біля Вічного вогню на Алеї слави.

Також в Росії чоловік голяка вирішив "політати" з четвертого поверху, він не тільки не отримав серйозних травм, але і був під наркотиками.