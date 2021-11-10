Это ждет всю Россию: депутат-единоросс вынес из кабинета всё подчистую в конце срока (видео)

Депутат от "Единой России" после сложения своих полномочий унес из кабинета настенные панели и даже подоконник.

В России депутат Госдумы от коммунистической партии Михаил Матвеев пожаловался на пустой кабинет в здании парламента.

Об этом политик сообщил в Телеграм-канале. После чего видео разлетелось в сети.

По словам Матвеева, депутат, который до него работал в этом кабинете, после сложения своих полномочий унес из него всю мебель и технику. В кабинете также ободраны настенные панели и подоконник.

В кабинете №222 работал дагестанский депутат от "Единой России" Умахан Умаханов, который не прошел в Госдуму.

Коммунист считает, что это саботаж: "Мне сказали, что предыдущий депутат-единоросс, который здесь сидел, сделал богатый ремонт, на стенах у него были какие-то панели. Он вырвал даже подоконник".

"То ли жадный, то ли обиделся, что проиграл. Я в шоке, если честно. Что за скупердяй такой?", — говорит Матвеев.

Пользователи сразу принялись комментировать поступок депутата от "Единой России":

"Дурость и жадность чиновников безгранична"

"Сразу видно духовную скрепу"

"Колхозно- нищебродские привычки так просто не изжить!!"

"Первым делом надо освятить кабинет"

"Красивый номер"

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