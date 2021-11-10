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Это ждет всю Россию: депутат-единоросс вынес из кабинета всё подчистую в конце срока (видео)

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Автор
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Депутат Госдумы Михаил Матвеев в своем кабинете Новость обновлена 10 ноября 2021, 10:33
Депутат Госдумы Михаил Матвеев в своем кабинете

Депутат от "Единой России" после сложения своих полномочий унес из кабинета настенные панели и даже подоконник.

В России депутат Госдумы от коммунистической партии Михаил Матвеев пожаловался на пустой кабинет в здании парламента.

Об этом политик сообщил в Телеграм-канале. После чего видео разлетелось в сети.

По словам Матвеева, депутат, который до него работал в этом кабинете, после сложения своих полномочий унес из него всю мебель и технику. В кабинете также ободраны настенные панели и подоконник.

В кабинете №222 работал дагестанский депутат от "Единой России" Умахан Умаханов, который не прошел в Госдуму.

Коммунист считает, что это саботаж: "Мне сказали, что предыдущий депутат-единоросс, который здесь сидел, сделал богатый ремонт, на стенах у него были какие-то панели. Он вырвал даже подоконник". 

"То ли жадный, то ли обиделся, что проиграл. Я в шоке, если честно. Что за скупердяй такой?", — говорит Матвеев.

Пользователи сразу принялись комментировать поступок депутата от "Единой России":

"Дурость и жадность чиновников безгранична"

"Сразу видно духовную скрепу"

"Колхозно- нищебродские привычки так просто не изжить!!"

"Первым делом надо освятить кабинет"

"Красивый номер"

Отметим, 10 ноября в российском поселке вспыхнул скандал из-за платной колонки на общественном колодце. Кроме того, жители Москвы жалуются на неподъемные цены на ритуальные услуги, в том числе кремацию и сами похороны.

Теги:
#Россия #Госдума
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