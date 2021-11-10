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Це чекає на всю Росію: депутат-єдинорос виніс з кабінету все повністю наприкінці терміну (відео)

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Депутат Держдуми Михайло Матвєєв у своєму кабінеті Новина оновлена 10 листопада 2021, 10:33
Депутат Держдуми Михайло Матвєєв у своєму кабінеті

Депутат від "Єдиної Росії" після складання своїх повноважень забрав з кабінету настінні панелі і навіть підвіконник.

У Росії депутат Держдуми від комуністичної партії Михайло Матвєєв поскаржився на порожній кабінет у будівлі парламенту.

Про це політик повідомив у Телеграм-каналі. Після чого відео розлетілося у мережі.

За словами Матвєєва, депутат, який до нього працював у цьому кабінеті, після складання своїх повноважень забрав з нього всі меблі та техніку. У кабінеті також обдерті настінні панелі та підвіконня.

У кабінеті №222 працював дагестанський депутат від "Єдиної Росії" Умахан Умаханов, який не пройшов до Держдуми.

Комуніст вважає, що це саботаж: "Мені сказали, що попередній депутат-єдинорос, який тут сидів, зробив багатий ремонт, на стінах він мав якісь панелі. Він вирвав навіть підвіконник".

"Чи жадібний, чи образився, що програв. Я в шоці, якщо чесно. Що за скупердяй такий?", — каже Матвєєв.

Користувачі відразу почали коментувати вчинок депутата від "Єдиної Росії":

"Дурість і жадібність чиновників безмежна"

"Колгоспно-злиденні звички так просто не зжити!!"

"Насамперед треба освятити кабінет"

"Красивий номер"

Зазначимо, 10 листопада у російському селищі спалахнув скандал через платну колонку на громадському колодязі. Крім того, жителі Москви скаржаться на непідйомні ціни на ритуальні послуги, у тому числі кремацію та самі похорони.

Теги:
#Росія #Держдума
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