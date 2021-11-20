Укр

На улицы России хотят выпустить "танк" с электрошокерами и пеной: зачем и как он выглядит (фото)

Автор
Наталия Чебан
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Автор
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Массовые беспорядки в России хотят останавливать с помощью стальных "копов"
Массовые беспорядки в России хотят останавливать с помощью стальных "копов"

Электрошокер, сеткомет и быстротвердеющая пена – все это может ожидать буйных россиян на улице в будущем

Для Национальной гвардии России, где разразились угрозами после фото главкома ВСУ с "Байрактаром", разработали проект современного робота-"черепахи" для отпугивания дебоширов на улицах.

Проект продемонстрировали ученые Кабардино-Балкарского научного центра РАН, которые придумали новинку для подавления массовых беспорядков, передают росСМИ.

Гусеничный робот напоминает то ли мини-танк, то ли черепаху. Планируется, что он получит от ученых вооружение в виде электрошокера, сеткомета и пены, которая мгновенно превращается в камень.

Робот-полицейский для россиян
Робот-полицейский для россиян

По схемам, обнародованным авторами проекта, робот будет примерно с метр высотой и сможет разгоняться до 60 километров в час.

Отмечается, что в случае возникновения массового беспорядка через громкоговоритель устройство будет самостоятельно призывать протестующих останавливаться и прекращать противоправные действия, а во время неповиновения — догонять нарушителя и даже стрелять в него сеткой или быстрозастывающей пеной, чтобы обезвредить.

Визуализация массового беспорядка в РФ
Визуализация массового беспорядка в РФ

Также отметим, что, по имеющейся информации, сами нацгвардейцы пока от такой разработки не в восторге и использовать ее не хотят.

Ранее "Телеграф" писал о голом протесте из-за коров, который устроили под стенами министерства в России (видео 18+)

Теги:
#Робот #Росія #Нацгвардия
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