На улицы России хотят выпустить "танк" с электрошокерами и пеной: зачем и как он выглядит (фото)
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Электрошокер, сеткомет и быстротвердеющая пена – все это может ожидать буйных россиян на улице в будущем
Для Национальной гвардии России, где разразились угрозами после фото главкома ВСУ с "Байрактаром", разработали проект современного робота-"черепахи" для отпугивания дебоширов на улицах.
Проект продемонстрировали ученые Кабардино-Балкарского научного центра РАН, которые придумали новинку для подавления массовых беспорядков, передают росСМИ.
Гусеничный робот напоминает то ли мини-танк, то ли черепаху. Планируется, что он получит от ученых вооружение в виде электрошокера, сеткомета и пены, которая мгновенно превращается в камень.
По схемам, обнародованным авторами проекта, робот будет примерно с метр высотой и сможет разгоняться до 60 километров в час.
Отмечается, что в случае возникновения массового беспорядка через громкоговоритель устройство будет самостоятельно призывать протестующих останавливаться и прекращать противоправные действия, а во время неповиновения — догонять нарушителя и даже стрелять в него сеткой или быстрозастывающей пеной, чтобы обезвредить.
Также отметим, что, по имеющейся информации, сами нацгвардейцы пока от такой разработки не в восторге и использовать ее не хотят.
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