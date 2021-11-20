На вулиці Росії хочуть випустити "танк" з електрошокерами та піною: навіщо і як він виглядає (фото)

Електрошокер, сіткомет та швидкотвердіюча піна – все це може очікувати агресивних росіян на вулицях у майбутньому

Для Національної гвардії Росії, де вибухнули погрозами після фото головкому ЗСУ з "Байрактаром", розробили проект сучасного робота-"черепахи" для відлякування бешкетників на вулицях.

Проект продемонстрували вчені Кабардино-Балкарського наукового центру РАН, які вигадали новинку для придушення масових заворушень, передають росЗМІ.

Гусеничний робот нагадує міні-танк або черепаху. Планується, що він отримає від учених озброєння у вигляді електрошокера, сіткомета та піни, яка миттєво перетворюється на камінь.

Робот-поліцейський для росіян

За схемами, оприлюдненими авторами проекту, робот буде приблизно з метр заввишки і зможе розганятися до 60 кілометрів на годину.

Зазначається, що у разі виникнення масового протесту через гучномовець пристрій самостійно закликатиме протестувальників зупинитися і припинити протиправні дії, а під час непокори — наздоганятиме порушника і навіть стрілятиме в нього сіткою або піною, що швидко застигає, щоб знешкодити.

Візуалізація масового заворушення в РФ

Також зазначимо, що за наявною інформацією самі нацгвардійці поки що від такої розробки не в захваті і використовувати її не хочуть.

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