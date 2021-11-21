"Не нужно быть Илоном Маском": парень собрал в гараже "солнцемобиль" (видео)

Изобретатель мечтает отправиться на нем в долгое путешествие, но хочет сначала доработать.

Слава инженера и миллиардера Илона Маска не дает покоя изобретателям в разных странах. Из подручных материалов они сооружают различные конструкции или чинят что-либо используя странные предметы. В России питерский изобретатель-самоучка Никита Поддубнов решил соорудить авто на солнечной энергии.

Видео необычного транспортного средства опубликовали на Youtube.

Автомобиль, который ездит благодаря солнечным батареям весит всего 150 кг. Автор сделал его максимально легким, используя раму из алюминия и колеса от китайских мопедов. Мощность двигателя — один кВт.

Зарядка солнечных батарей

Идея родилась у него три года назад. На создание солнцемобиля парень потратил 200 тысяч рублей (в украинском эквиваленте — более 72 тысяч гривен).

Транспорт получился очень легким

Изобретатель мечтает улучшить свое авто — пока в нем прикреплен велосипедный руль, нет сидения и некоторых других частей для комфорта. Он хочет преодолеть на нем три тысячи километров. Друзья Поддубного сравнивают его с Илоном Маском.

Ранее парень переоборудовал "Москвич" в электромобиль — за ночь зарядки он проезжает 50 км.

"Телеграф" писал о другом изобретателе из России — мужчина в инвалидной коляске самостоятельно разработал и собрал подъемник, чтобы иметь возможность выйти из дома.