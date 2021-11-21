"Не треба бути Ілоном Маском": хлопець зібрав у гаражі "сонцемобіль" (відео)

Винахідник мріє вирушити на ньому у довгу подорож, але хоче спочатку допрацювати.

Слава інженера та мільярдера Ілона Маска не дає спокою винахідникам у різних країнах. З підручних матеріалів вони споруджують різні конструкції або чинять що-небудь, використовуючи дивні предмети. У Росії пітерський винахідник-самоук Микита Піддубнов вирішив спорудити авто на сонячній енергії.

Відео незвичайного транспортного засобу опублікували на YouTube.

Автомобіль, який їздить завдяки сонячним батареям, важить всього 150 кг. Автор зробив його максимально легким, використовуючи раму з алюмінію та колеса від китайських мопедів. Потужність двигуна – один кВт.

Заряджання сонячних батарей

Ідея народилася в нього три роки тому. На створення сонцемобіля хлопець витратив 200 тисяч рублів (в українському еквіваленті – понад 72 тисячі гривень).

Транспорт вийшов надлегким

Винахідник мріє покращити своє авто — поки в ньому прикріплене велосипедне кермо, немає сидіння та деяких інших частин для комфорту. Він хоче подолати на ньому три тисячі кілометрів. Друзі Піддубного порівнюють його з Ілоном Маском.

Раніше хлопець переобладнав "Москвич" на електромобіль — за ніч зарядки він проїжджає 50 км.

"Телеграф" писав про іншого винахідника з Росії — чоловік в інвалідному візку самостійно розробив і зібрав підйомник, щоб мати можливість вийти з дому.