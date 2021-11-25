Россиянин помочился на портрет ветерана на видео и поднял волну гнева в сети

ЧП произошло в Измайловском парке российской столицы.

В Москве молодой парень помочился на стенд с изображением ветерана Второй мировой войны. Ему грозит тюремное заключение.

Об этом сообщает журнал "Москвич".

Видео своего поступка он выложил в Инстаграм в аккаунте ogm4tt_aka_bamperone. И хоть запись уже удалена "блогером" заинтересовались правоохранители. Они установили личность парня — ему 19 лет. Московская прокуратура сообщила про возбуждение уголовного дела за публичное осквернение символа воинской славы, мужчину разыскивают. Санкция статьи — от штрафа до пяти млн рублей (в гривневом эквиваленте — до 1,8 млн) или принудительные работы либо лишение свободы на срок до пяти лет.

В соцсети аккаунт фигуранта уже не находит — он был скрыт либо удален. Сообщается, что кроме осквернения памяти ветерана, друзья парня пошли дальше и добавили на кадры Иисуса, который делает жест "фейспалм", означающий стыд.

В соцсетях поступок мужчины осудили, его назвали "моральным уродом" и предположили, что он намеренно провоцировал правоохранителей.

Нашлись также и те, кто высказался в его защиту.

Ранее "Телеграф" писал о нескольких случаях в России, когда демонстрация оголенного тела или снимки с сексуальным подтекстом становились поводом для судебных разбирательств. Пару блогеров в Москве осудили за фото на фоне Храма Василия Блаженного, а в Питере задержали модель, оголившую ягодицы возле Исаакиевского собора.