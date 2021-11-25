Росіянин помочився на портрет ветерана на відео та підняв хвилю гніву в мережі

НП сталася в Ізмайлівському парку російської столиці.

У Москві молодий хлопець помочився на стенд із зображенням ветерана Другої світової війни. Йому загрожує ув’язнення.

Про це повідомляє журнал "Москвич".

Відео свого вчинку він виклав в Інстаграм в обліковому записі ogm4tt_aka_bamperone. І хоч запис уже видалений "блогером" зацікавилися правоохоронці. Вони встановили особу хлопця — йому 19 років. Московська прокуратура повідомила про порушення кримінальної справи за публічне осквернення символу військової слави, чоловіка розшукують. Санкція статті — від штрафу до п’яти млн рублів (у гривневому еквіваленті — до 1,8 млн) чи примусові роботи або позбавлення волі на строк до п’яти років.

У соцмережі обліковий запис фігуранта вже не знаходить — він був прихований або видалений. Повідомляється, що окрім осквернення пам’яті ветерана, друзі хлопця пішли далі та додали на кадри Ісуса, який робить жест "фейспалм", що означає сором.

У соцмережах вчинок чоловіка засудили, його назвали "моральним виродком" та припустили, що він навмисно провокував правоохоронців.

Знайшлися також і ті, хто висловився за його захист.

Раніше "Телеграф" писав про кілька випадків у Росії, коли демонстрація оголеного тіла чи знімки із сексуальним підтекстом ставали приводом для судових розглядів. Пару блогерів у Москві засудили за фото на тлі Храму Василя Блаженного, а в Пітері затримали модель, що оголила сідниці біля Ісаакіївського собору.