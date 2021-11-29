Стало плохо за рулем: в России грузовик влетел в толпу на перроне вокзала (видео)

Остановить неуправляемый грузовик смогла лишь стена вокзала.

В российском Липецке водитель "Газели" потерял управление и въехал на перрон вокзала, где в тот момент находилась группа людей.

По данным росСМИ, вследствие происшествия одна женщина погибла на месте, а еще четыре человека, включая водителя, получили травмы.

Инцидент произошел на автовокзале "Победа", что практически в самом центре города.

Согласно предварительным данным, 62-летнему водителю грузовика стало плохо за рулем, из-за чего он потерял управление.

Как видно на кадрах, размещенных в телеграм-канале SHOT, грузовик проехал между автобусами и не сбавляя скорости влетел на перрон, где остановился лишь после столкновения со стеной.

На месте работают полицейские, которые устанавливают все детали происшествия.

Пострадавших и водителя забрали каретами "скорой помощи".

Как сообщалось ранее, житель Самары после отдыха в Египте повесился в самолете на ремне от багажной сумки. Известно, что во время отдыха он отравился и даже попал в больницу, а дата вылета совпала с датой выписки.

Эта ситуация породила в сети волну слухов о том, что якобы россиян "травят" на курортах и даже заговорили о "бактериологической войне".