Стало плохо за рулем: в России грузовик влетел в толпу на перроне вокзала (видео)
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Остановить неуправляемый грузовик смогла лишь стена вокзала.
В российском Липецке водитель "Газели" потерял управление и въехал на перрон вокзала, где в тот момент находилась группа людей.
По данным росСМИ, вследствие происшествия одна женщина погибла на месте, а еще четыре человека, включая водителя, получили травмы.
Инцидент произошел на автовокзале "Победа", что практически в самом центре города.
Согласно предварительным данным, 62-летнему водителю грузовика стало плохо за рулем, из-за чего он потерял управление.
Как видно на кадрах, размещенных в телеграм-канале SHOT, грузовик проехал между автобусами и не сбавляя скорости влетел на перрон, где остановился лишь после столкновения со стеной.
На месте работают полицейские, которые устанавливают все детали происшествия.
Пострадавших и водителя забрали каретами "скорой помощи".
Как сообщалось ранее, житель Самары после отдыха в Египте повесился в самолете на ремне от багажной сумки. Известно, что во время отдыха он отравился и даже попал в больницу, а дата вылета совпала с датой выписки.
Эта ситуация породила в сети волну слухов о том, что якобы россиян "травят" на курортах и даже заговорили о "бактериологической войне".
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