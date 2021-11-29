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Стало погано за кермом: у Росії вантажівка влетіла в натовп на пероні вокзалу (відео)

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Місце події Новина оновлена 29 листопада 2021, 17:24
Місце події

Зупинити некеровану вантажівку змогла лише стіна вокзалу.

У російському Липецьку водій "Газелі" втратив керування та в’їхав на перон вокзалу, де на той момент знаходилася група людей.

За даними росЗМІ, внаслідок події одна жінка загинула на місці, а ще четверо людей, включаючи водія, отримали травми.

Інцидент стався на автовокзалі "Победа", що практично у самому центрі міста.

Згідно з попередніми даними, 62-річному водієві вантажівки стало погано за кермом, через що він втратив керування.

Як видно на кадрах, розміщених у телеграм-каналі SHOT, вантажівка проїхала між автобусами та не зменшуючи швидкості влетіла на перон, де зупинилася лише після зіткнення зі стіною.

На місці працюють поліцейські, які встановлюють усі деталі події.

Постраждалих та водія забрали каретами "швидкої допомоги".

Як повідомлялося раніше, мешканець Самари після відпочинку в Єгипті повісився у літаку на ремені від багажної сумки. Відомо, що під час відпочинку він отруївся та навіть потрапив до лікарні, а дата вильоту збіглася з датою виписки.

Ця ситуація породила в мережі хвилю чуток про те, що нібито росіян "цькують" на курортах і навіть заговорили про "бактеріологічну війну".

Теги:
#ДТП #Росія #Липецьк
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