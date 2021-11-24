Смерть у літаку: у РФ говорять про бактеріологічну війну проти туристів у Єгипті та згадали про Крим

Росіяни пишуть, що їх нібито масово труять у Єгипті, у зв’язку з чим слід провести розслідування

Загадкова смерть російського туриста Олександра Докшина в Єгипті в ніч на 23 листопада викликала шквал припущень у мережі та питання: чому і чи справді чоловік у розквіті сил повісився після відпочинку на морі на борту літака? І хоча результатів судмедекспертизи поки що немає, сім’я загиблого не вірить у самогубство і говорить про трагічну випадковість. А народ висуває різні версії: від ускладнень коронавірусу до "бактеріологічної війни проти росіян".

Так, інтернет-користувачі коментують трагедію з Докшиним. Багато хто припускає, що він міг накласти на себе руки через отруєння продуктами або алкоголем під час відпочинку на курорті, адже чоловік дійсно потрапив до лікарні з інтоксикацією і виписався звідти в день вильоту.

Смерть росіянина, за версією його співгромадян, могла статися через алкоголь.

Втім, є й ті, хто вірить у "бактеріологічну війну" проти РФ.

"А ніхто не пов’язав цю смерть з іншими смертями та отруєннями росіян, які приїхали з Єгипту? — пише користувач під ніком Марі. — Схоже на бактеріологічну війну проти росіян. Необхідно пов’язати всі ці смерті та провести ретельне розслідування. Тим більше, що цей росіянин був також отруєний у Єгипті. Можливо, що маячня — це наслідки токсикологічного впливу на мозок" .

У РФ заявили про масове отруєння туристів у Єгипті

Деякі співгромадяни покійного з іронією пишуть про можливе отруєння хімзброєю "Новичок". Інші ж жартують, що завдяки таким "страшилкам" росіяни заманюють туристів до окупованого Криму.

Нагадаємо, що у автомеханіка Олександра залишилася дружина та двоє дочок, які не вірять у його суїцид, бо проблем у чоловіка нібито не було: ні матеріальних, ні психічних. За цим фактом триває розслідування.

Раніше " Телеграф " писав про масові жертви в Болгарії — автобус з туристами потрапив у ДТП, понад 40 людей згоріли живцем.