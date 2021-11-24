Смерть в самолете: в РФ трубят о бактериологической войне против туристов в Египте и вспомнили про Крым

Россияне пишут, что их якобы массово травят в Египте, в связи с чем нужно провести расследование

Загадочная смерть российского туриста Александра Докшина в Египте в ночь на 23 ноября вызвала шквал предположений в сети и вопросы: по какой причине и действительно ли мужчина в расцвете сил повесился после отдыха на море на борту самолета? И хоть результатов судмедэкспертизы пока нет, семья погибшего не верит в самоубийство и говорит о трагической случайности. А народ выдвигает различные версии: от осложнений коронавируса до "бактериологической войны против россиян".

Так, интернет-пользователи вовсю комментируют трагедию с Докшиным. Многие предполагают, что он мог покончить с собой из-за отравления продуктами или алкоголем во время отдыха на курорте, ведь мужчина действительно угодил в больницу с интоксикацией и выписался оттуда в день вылета.

Смерть россиянина, по версии его сограждан, могла произойти из-за алкоголя

Впрочем, есть и те, кто верит в "бактериологическую войну" против РФ.

"А никто не связал эту смерть с другими смертями и отравлениями россиян, приехавших из Египта? — пишет пользователь под ником Мари. — Похоже на бактериологическую войну против россиян. Необходимо связать все эти смерти и провести тщательное расследование. Тем более, что этот россиянин был тоже отравлен в Египте. Возможно, что бред — это последствия токсикологического воздействия на мозг".

В РФ заявили о массовом отравлении туристов в Египте

Некоторые сограждане покойного с иронией пишут о возможном отравлении химоружием "Новичок". Другие же шутят, что благодаря таким "страшилкам" россияне заманивают туристов в оккупированный Крым.

Напомним, что у автомеханика Александра осталась жена и двое дочерей, которые не верят в его суицид, так как проблем у мужчины якобы не было: ни материальных, ни психических. По данному факту продолжается расследование.

Ранее "Телеграф" писал о массовых жертвах в Болгарии — автобус с туристами попал в ДТП, более 40 человек сгорели заживо.