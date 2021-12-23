Неадекватный россиянин зарубил шумного соседа топором и поджег его тело (18+)

У мужчин внезапно возникли неприязненные отношения

В Ногинске (Московская область России) мужчина жестоко расправился с громким соседом, после чего попытался сжечь его тело.

Инцидент случился 19 декабря, сообщает "Телеграф" со ссылкой на Следком России.

В квартире на улице Адмирала Фортова "на почве внезапно возникших неприязненных отношений" произошел конфликт, в ходе которого мужчина ударил топором своего оппонента, и тот скончался на месте.

Но этой расправы, судя по всему, оказалось недостаточно, и он еще разлил легковоспламеняющуюся жидкость на тело и поджег ее. Соседи услышали запах дыма и вызвали экстренные службы.

В сети есть фото и видео, как выглядит сгоревшее тело, но по этическим соображениям мы не можем опубликовать их на сайте, — однако Вы можете посмотреть их на нашем канале Telegraf Black по этой ссылке.

Задержание виновника трагедии

Злоумышленника задержали на месте, а 22 декабря суд арестовал его по статье об умышленном убийстве.

Следователи опросили соседей и назначили ряд экспертиз, среди которых психолого-психиатрическая.

Судя по видео допроса, мужчина неадекватен, — он утверждает, что он "никто" и не имеет имени, а все вокруг "игры разума". Кого-то, судя по всему свою жертву, он называет "фантомом Игорем".

Задержанный на допросе

Задержанный по делу об убийстве ведет себя неадекватно

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как сын бизнесмена с признаками наркотического опьянения разбил 18 авто в Москве, после чего кричал, что "наконец-то стал знаменитым".

Также на днях трагический случай произошел в Днепре, где группа выпивших молодых людей среди ночи убили двух бездомных у школы.