Укр

Неадекватный россиянин зарубил шумного соседа топором и поджег его тело (18+)

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Мужчина с одного удара зарубил соседа насмерть
Мужчина с одного удара зарубил соседа насмерть

У мужчин внезапно возникли неприязненные отношения

В Ногинске (Московская область России) мужчина жестоко расправился с громким соседом, после чего попытался сжечь его тело.

Инцидент случился 19 декабря, сообщает "Телеграф" со ссылкой на Следком России.

В квартире на улице Адмирала Фортова "на почве внезапно возникших неприязненных отношений" произошел конфликт, в ходе которого мужчина ударил топором своего оппонента, и тот скончался на месте.

Но этой расправы, судя по всему, оказалось недостаточно, и он еще разлил легковоспламеняющуюся жидкость на тело и поджег ее. Соседи услышали запах дыма и вызвали экстренные службы.

В сети есть фото и видео, как выглядит сгоревшее тело, но по этическим соображениям мы не можем опубликовать их на сайте, — однако Вы можете посмотреть их на нашем канале Telegraf Black по этой ссылке.

Задержание виновника трагедии
Задержание виновника трагедии

Злоумышленника задержали на месте, а 22 декабря суд арестовал его по статье об умышленном убийстве.

Следователи опросили соседей и назначили ряд экспертиз, среди которых психолого-психиатрическая.

Судя по видео допроса, мужчина неадекватен, — он утверждает, что он "никто" и не имеет имени, а все вокруг "игры разума". Кого-то, судя по всему свою жертву, он называет "фантомом Игорем".

Задержанный на допросе
Задержанный по делу об убийстве ведет себя неадекватно
Задержанный по делу об убийстве ведет себя неадекватно

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как сын бизнесмена с признаками наркотического опьянения разбил 18 авто в Москве, после чего кричал, что "наконец-то стал знаменитым".

Также на днях трагический случай произошел в Днепре, где группа выпивших молодых людей среди ночи убили двух бездомных у школы.

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#Россия #Убийство #Соседи
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