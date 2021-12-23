Неадекватний росіянин зарубав галасливого сусіда сокирою та підпалив його тіло (18+)

У чоловіків раптово виникли неприязні стосунки

У Ногінську (Московська область Росії) чоловік жорстоко розправився із гучним сусідом, після чого спробував спалити його тіло.

Інцидент трапився 19 грудня, повідомляє "Телеграф" із посиланням на Слідком Росії.

У квартирі на вулиці Адмірала Фортова "на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин" стався конфлікт, під час якого чоловік вдарив сокирою свого опонента, і той помер на місці.

Але цієї розправи виявилося недостатньо, і він ще розлив легкозаймисту рідину на тіло і підпалив її. Сусіди почули запах диму та викликали екстрені служби.

У мережі є фото і відео, як виглядає тіло вбитого, але з етичних міркувань ми не можемо опублікувати їх на сайті, — однак Ви можете подивитися їх на нашому каналі Telegraf Black за цим посиланням.

Затримання винуватця трагедії

Зловмисника затримали на місці, а 22 грудня суд заарештував його за статтею про умисне вбивство.

Слідчі опитали сусідів та призначили низку експертиз, серед яких психолого-психіатрична.

Судячи з відео допиту, чоловік неадекватний, він стверджує, що він "ніхто" і не має імені, а все навколо "гра розуму". Когось, ймовірно свою жертву, він називає "фантомом Ігорем".

Затриманий на допиті

Затриманий у справі про вбивство поводиться неадекватно

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як син бізнесмена з ознаками наркотичного сп’яніння розбив 18 авто в Москві, після чого кричав, що "нарешті став знаменитим".

Також днями трагічний випадок стався в Дніпрі, де група молодих людей, що випили, серед ночі вбили двох безпритульних біля школи.