Сын раз спас маму, во второй не получилось: убийства семьи в России можно было избежать

За несколько месяцев до убийства мужчина жестоко избил свою жену из-за отсутствия наличных денег в доме

Жуткое убийство женщины с двумя детьми в российском городе Канск, что в Красноярском крае, всколыхнуло общественность жестокостью и тем фактом, что семья погибла от рук собственного отца — Николая Куропаткина. Как оказалось, мужчина был настоящим садистом и еще в браке чуть не убил свою жену из-за денег.

По информации Telegram-канала SHOT, последней каплей в отношениях Светланы и Николая Куропаткиных стало избиение в день рождения их сына. Ситуация произошла в октябре.

В тот день женщина потратила всю наличку на торт для ребенка и забыла снять еще денег. За это муж начал ее жестоко избивать. Насилие не прекращалось до тех пор, пока 11-летний мальчик не разбил свою копилку и не отдал деньги отцу. Это успокоило изверга и он отстал от жены, что и спасло ей жизнь.

О случившемся Светлана Куропаткина рассказала, в детском саду, где работала воспитательницей. Женщина в разговоре с коллегами поделилась, что если бы не сын, то супруг бы ее убил.

Тогда за зверское избиение жены Николай Куропаткин получил лишь штраф — 5 тысяч рублей. Если бы тогда мужчине вынесли другой приговор, вполне возможно, что женщина и деты были бы живы.

Именно после этого случая женщина подала на развод, забрала детей и съехала на съемную квартиру. Мужчина пытался наладить отношения с женой, однако она была категорически против. Женщина даже думала о переезде в другой город, чтобы не видеть больше мужа, который в ходе последнего визита к ним 26 декабря жесткого убил своих детей, бывшую жену и себя.

Напомним, что Николай Куропаткин зарезал свою жену и двоих детей 7 и 11 лет в ночь на понедельник, 27 декабря. После этого он воткнул себе нож в горло и также скончался. Тела всей семьи в квартире нашла бабушка.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Николаевской области задержали мужчину, который убил своего сына и сжег его тело.