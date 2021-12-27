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Син один раз врятував маму, вдруге не вийшло: вбивства сім’ї в Росії можна було уникнути

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Микола Куропаткін бив свою сім’ю неодноразово Новина оновлена 27 грудня 2021, 12:21
Микола Куропаткін бив свою сім’ю неодноразово

За кілька місяців до вбивства чоловік жорстоко побив свою дружину через відсутність готівки в будинку

Моторошне вбивство жінки з двома дітьми в російському місті Канськ, що в Красноярському краї, сколихнуло громадськість жорстокістю і тим фактом, що сім’я загинула від рук свого батька Миколи Куропаткіна. Як виявилося, чоловік був справжнім садистом і ще у шлюбі мало не вбив свою дружину через гроші.

За інформацією Telegram-каналу SHOT, останньою краплею у відносинах Світлани та Миколи Куропаткіних стало побиття у день народження їхнього сина. Ситуація сталася у жовтні.

Того дня жінка витратила всю готівку на торт для дитини та забула зняти ще грошей. За це чоловік почав її жорстоко бити. Насильство не припинялося доти, доки 11-річний хлопчик не розбив свою скарбничку і не віддав гроші батькові. Це заспокоїло нелюда і він відстав від дружини, що й урятувало їй життя.

Про те, що сталося, Світлана Куропаткіна розповіла, в дитячому садку, де працювала вихователькою. Жінка у розмові з колегами поділилася, що якби не син, то чоловік її б убив.

Тоді за звіряче побиття дружини Микола Куропаткін отримав лише штраф — 5 тисяч рублів. Якби тоді чоловікові винесли інший вирок, цілком можливо, що жінка та діти були б живі.

Саме після цього випадку жінка подала на розлучення, забрала дітей та з’їхала на орендовану квартиру. Чоловік намагався налагодити стосунки із дружиною, проте вона була категорично проти. Жінка навіть думала про переїзд до іншого міста, щоб не бачити більше чоловіка, який у ході останнього візиту до них 26 грудня жорстко вбив своїх дітей, колишню дружину та себе.

Нагадаємо, що Микола Куропаткін зарізав свою дружину та двох дітей 7 та 11 років у ніч на понеділок, 27 грудня. Після цього він устромив собі ніж у горло і також помер. Тіла всієї родини у квартирі знайшла бабуся.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Миколаївщині затримали чоловіка, який убив свого сина і спалив його тіло.

Теги:
#Діти #Росія #Вбивство #Красноярський край
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