Вылетел из окна голышом: известный российский националист Просвирин найден мертвым в Москве (фото, видео)

Перед гибелью мужчина был пьян и скандалил с женой.

Известный российский националист, создатель издания "Спутник и погром" и сторонник оккупации Россией Крыма и Донбасса Егор Просвирин найден мертвым в центре Москвы.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

В сообщениях указывается, что голого мужчину нашли мертвым на Тверском проспекте напротив ресторана "Армения". Также отмечается, что накануне он находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, буянил и ругался с женой.

Странности начались сразу же после того, как информация попала в сеть. Некоторые СМИ заявили, что в съемной квартире Просвирина до этого находились еще два человека, другие же пишут, что он был один.

Также изначально сообщалось, что он не оставил предсмертной записки, но позже она была обнародована в сети.

Сама жена погибшего Марина Урусова заявила, что записка не настоящая, так как информация о гибели мужа начала появляться ранее.

Предсмертная записка Просвирина

Вопросы также возникают из-за погрома в квартире мужчины.

Погром в квартире Просвирина

В сети уже предположили, что Просвирина "выбросили" из окна.

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Напомним, Просвирин являлся создателем издания "Спутник и погром", которое отличалось резкой риторикой в отношении Украины. Сам он поддерживал оккупацию Крыма и Донбасса и в начале войны даже собирал средства посредством краудфандинга на БТР для боевиков.

В 2017 году сайт был заблокирован в России из-за распространения материалов "националистического толка".

Как сообщалось ранее, в Красноярском крае РФ мужчина убил жену и двоих детей, а затем покончил с собой. Известно, что семья не состояла на учете в МВД да и соседи не могут назвать их неблагополучными