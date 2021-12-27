Вилетів із вікна голяком: відомий російський націоналіст Просвірін знайдений мертвим у Москві (фото, відео)

Перед загибеллю чоловік був п’яним і скандалив із дружиною.

Відомий російський націоналіст, творець видання "Супутник і погром" та прихильник окупації Росією Криму та Донбасу Єгор Просвирін знайдений мертвим у центрі Москви.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

У повідомленнях зазначається, що голого чоловіка знайшли мертвим на Тверському проспекті навпроти ресторану "Вірменія". Також наголошується, що напередодні він перебував у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, буянив і лаявся із дружиною.

Дивно почалися відразу ж після того, як інформація потрапила в мережу. Деякі ЗМІ заявили, що в орендованій квартирі Просвіріна до цього знаходилися ще двоє людей, інші ж пишуть, що він був один.

Також спочатку повідомлялося, що він не залишив передсмертної записки, але пізніше її оприлюднили в мережі.

Сама дружина загиблого Марина Урусова заявила, що записка не справжня, оскільки інформація про загибель чоловіка з’явилася раніше.

Передсмертна записка Просвіріна

Запитання також виникають через погром у квартирі чоловіка.

Погром у квартирі Просвіріна

У мережі вже припустили, що Просвіріна "викинули" із вікна.

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Нагадаємо, Просвірін був творцем видання "Супутник і погром", яке вирізнялося різкою риторикою щодо України. Сам він підтримував окупацію Криму та Донбасу та на початку війни навіть збирав кошти за допомогою краудфандингу на БТР для бойовиків.

У 2017 році сайт був заблокований в Росії через поширення матеріалів "націоналістичного спрямування".

Як повідомлялося раніше, в Красноярському краї РФ чоловік убив дружину та двох дітей, а потім наклав на себе руки. Відомо, що сім’я не була на обліку в МВС та й сусіди не можуть назвати їх неблагополучними.