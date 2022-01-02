Укр

Обманул россиян: в новогоднем обращении Путина нашли новые странности

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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В сети заметили, что выступление Путина смонтировали Новость обновлена 02 января 2022, 21:39
В сети заметили, что выступление Путина смонтировали

В поздравлении Путина нашли неладное.

Новогоднее поздравление российского президента Владимира Путина уже привлекло внимание пользователей сети тем, что сам глава Кремля на нем выглядел неестественно толстым, однако теперь заметили и другие странности в его выступлении.

Дизайнер Константин Коновалов обратил внимание на декорации, на фоне которых Путин записывал обращение и предположил, что все они были взяты из архивных роликов.

"Кругом обман! Вы заметили, что в ролике с курантами в этом году Москва лишь в нескольких кадрах в снегу?", — написал он.

Он указал, что на самом деле эти кадры были взяты из прошлогоднего обращения Путина.

А съемка храма Василия Блаженного на Красной площади велась еще в 2020 году.

Из архива также были взяты кадры Кремля и его окрестностей.

Дизайнер отметил, что любой видеопродакшен смог бы сделать красивые кадры Кремля бесплатно для портфолио, но вместо этого россияне увидели "откровенную халтуру".

"В этом году вообще ничего не снимали, а собрали полностью из старых кадров", — добавил он.

Как сообщалось ранее, новогоднее выступление Путина собрало множество негативных отзывов в сети, из-за чего Twitter даже начал маркировать положительные ответы, как "материалы оскорбительного характера".

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#Россия #Владимир Путин
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