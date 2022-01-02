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Ошукав росіян: у новорічному зверненні Путіна знайшли нові дивності

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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У мережі зауважили, що виступ Путіна змонтували Новина оновлена 02 січня 2022, 21:39
У мережі зауважили, що виступ Путіна змонтували

У привітанні Путіна знайшли недобре.

Новорічне привітання російського президента Володимира Путіна вже привернуло увагу користувачів мережі тим, що сам глава Кремля на ньому виглядав неприродно товстим, проте тепер помітили й інші дивності у його виступі.

Дизайнер Костянтин Коновалов звернув увагу на декорації, на фоні яких Путін записував звернення та припустив, що всі вони були взяті з архівних роликів.

"Колом обман! Ви помітили, що у ролику з курантами цього року Москва лише у кількох кадрах у снігу?", — написав він.

Він зазначив, що насправді ці кадри було взято з торішнього звернення Путіна.

А зйомка храму Василя Блаженного на Червоній площі велася ще 2020 року.

З архіву також було взято кадри Кремля та його околиць.

Дизайнер зазначив, що будь-який відеопродакшен зміг би зробити красиві кадри Кремля безкоштовно для портфоліо, але натомість росіяни побачили "відверту халтуру".

"Цього року взагалі нічого не знімали, а зібрали повністю із старих кадрів", — додав він.

Як повідомлялося раніше, новорічний виступ Путіна зібрав безліч негативних відгуків у мережі, через що Twitter навіть почав маркувати позитивні відповіді, як "матеріали образливого характеру".

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#Росія #Володимир Путін
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