Укр

"Еще не напали на Украину, а уже несут потери": подробности трагедии с фейерверком в РФ, который снес голову полковнику

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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Салют в России обернулся настоящей трагедией Новость обновлена 04 января 2022, 07:48
Салют в России обернулся настоящей трагедией

Люди задаются вопросом: как российский военный смог заполучить столь мощную пиротехнику, которой якобы нет в продаже

В сети появились ужасающие фотографии последствий новогоднего салюта под Рязанью, запал которого попал прямо в голову 37-летнему полковнику полиции РФ.

По информации местных Телеграмм-каналов, трагедия произошла через 10-15 минут после наступления 2022 года в селе Федоровское. Мужчина запускал очень мощный фейерверк сам, однако тот полетел не в небо, а в область нижней челюсти.

Шансов выжить у военного не было. От головы ничего не осталось, на фото видны уцелевшая шея и ухо.

"Телеграф" не может опубликовать снимок такого характера на сайте (строго 21+), однако люди со стойкой психикой могут увидеть то, что осталось от мужчины, по ссылке.

В сети — уже сотни комментариев о случившемся. Интересно, что сочувствуют россиянину немногие: в основном, люди пишут, что против салютов и фразы вроде "убойный Новый год" или "Отвал башки", а также задаются вопросом, как погибшему удалось найти настолько мощную пиротехнику, которой нет в свободном доступе.

"Еще не напали на Украину, а уже несут потери", — иронизируют в российских чатах.

Как сообщалось ранее, неудачный запуск петарды нанес серьезные травмы украинцу, который отмечал Новый год в польском городе Калиш.

Теги:
#Россия #Реакция #Фейерверк #Новогодние фейерверки
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