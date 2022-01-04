"Ще не напали на Україну, а вже зазнають втрат": подробиці трагедії з феєрверком у РФ, який зніс голову полковнику
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Люди запитують: як російський військовий зміг отримати таку потужну піротехніку, якої нібито немає у продажу
У мережі з’явилися жахливі фотографії наслідків новорічного салюту під Рязанню, запал якого потрапив у голову 37-річному полковнику поліції РФ.
За інформацією місцевих Телеграм-каналів, трагедія сталася за 10-15 хвилин після настання 2022 року в селі Федорівське. Чоловік запускав дуже потужний феєрверк сам, проте той полетів не в небо, а в область нижньої щелепи.
Шансів вижити у військового не було. Від голови нічого не залишилося, на фото видно вцілілу шию та вухо.
"Телеграф" не може опублікувати знімок такого характеру на сайті (суворо 21+), проте люди зі стійкою психікою можуть побачити те, що залишилося від чоловіка, за посиланням.
У мережі вже сотні коментарів про те, що сталося. Цікаво, що співчувають росіянину не всі: здебільшого люди пишуть, що проти салютів і фрази на кшталт "Забійний Новий рік" або "Відвал башки", а також запитують, як загиблому вдалося знайти настільки потужну піротехніку, якої немає у вільному доступі.
"Ще не напали на Україну, а вже зазнають втрат", — іронізують у російських чатах.
Як повідомлялося раніше, невдалий запуск петарди завдав серйозних травм українцю, який відзначав Новий рік у польському місті Каліш.
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