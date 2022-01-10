"Собаки Шрека": сеть поразила стая бродячих собак зеленого цвета в России (видео)

Животных с необычным окрасом замечают на улицах российского города уже не впервые

Зеленые собаки, слегка светящиеся во время прогулки и в темноте, — именно таких хвостатых можно встретить на улицах Волгограда.

Свежее видео с улиц российского города выложили в Telegram-канале "Ньюсач/Двач".

Отмечается, что животных с необычным цветовым окрасом жители Волгограда видят уже далеко не в первый раз. Как минимум, одна из стай обитает в местных подворотнях и закоулках уже около двух месяцев, на что ранее обращали внимание волгоградские зоозащитники.

Впрочем, даже повышенный интерес со стороны не помог разобраться с проблемой. Наиболее частым вопросом относительно животных является причина изменения их естественного окраса.

Точного ответа, естественно, никто не дает. Однако предполагается, что животные могут обитать в местах скопления токсичных отбросов какого-то из местных производств.

Конкретики нет, однако из вероятных вариантов имеются светотехнический завод "Светодар", Волгоградский металлургический завод "Красный Октябрь", нефтеперерабатывающее производство и другие. Также очевидцы утверждают, что зеленых собак часто видят в Кировском районе рядом с газовыми заправками.

Является ли опасным подобный окрас для животных и несет ли он какой-нибудь урон человеческому здоровью, не сообщается. Впрочем, это не мешает пользователям сети активно обсуждать происходящее.

А пока в России собаки по какой-то причине меняют расцветку, в Украине песелей активно спасают от всяких бед. К примеру, вытаскивают из выгребной ямы, как это произошло днями на Одесчине. Животное пробыло в ловушке около трех дней, пока не были вызваны спасатели.

Можно предположить, что человеческий поступок собака запомнит надолго, ведь ученые все чаще доказывают наличие весьма острого ума у этих животных. "Телеграф" раньше писал, что новые данные утверждают — псы способны различать родной язык хозяина от иностранного.