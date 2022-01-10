"Собаки Шрека": мережу вразила зграя бродячих собак зеленого кольору в Росії (відео)

Тварин із незвичним забарвленням помічають на вулицях російського міста вже не вперше

Зелені собаки, які ледь світяться під час прогулянки і в темряві, — саме таких хвостатих можна зустріти на вулицях Волгограда.

Свіже відео з вулиць російського міста виклали у Telegram-каналі "Ньюсач/Двач".

Зазначається, що тварин із незвичайним кольоровим забарвленням жителі Волгограда бачать вже далеко не вперше. Як мінімум, одна зі зграй мешкає в місцевих підворіттях і закутках вже близько двох місяців, на що раніше звертали увагу волгоградські зоозахисники.

Втім, навіть підвищений інтерес із боку не допоміг розібратися із проблемою. Найчастішим питанням щодо тварин є причина зміни їхнього природного забарвлення.

Точної відповіді, звісно, ніхто не дає. Проте однією з версій є те, що тварини можуть мешкати у місцях скупчення токсичних покидьків якогось із місцевих виробництв.

Конкретики немає, проте серед можливих варіантів виділяють світлотехнічний завод "Світлодар", Волгоградський металургійний завод "Червоний Жовтень", нафтопереробне виробництво та інші. Також очевидці стверджують, що зелених собак часто бачать у Кіровському районі поряд із газовими заправками.

Чи є небезпечним подібне забарвлення для тварин і чи завдає воно якогось лиха людському здоров’ю, не повідомляється. Втім, це не заважає користувачам мережі активно обговорювати те, що відбувається.

А поки в Росії собаки з певних причин змінюють забарвлення, в Україні песелів активно рятують від усяких бід. Наприклад, витягують із вигрібної ями, як це сталося днями на Одещині. Тварина пробула у пастці близько трьох днів, доки не були викликані рятувальники.

Можна припустити, що людський вчинок собака запам’ятає надовго, адже вчені все частіше доводять наявність гострого розуму у цих тварин. "Телеграф" раніше писав, що нові дані стверджують — пси здатні відрізняти рідну мову господаря від іноземної.