Собаки відрізняють "рідну" мову від іноземної: в Угорщині провели нове дослідження

Чим більше собака перебуває серед людей і слухає їхні розмови, тим вища її швидкість розпізнавання мови.

Собаки — це не тільки вірні помічники людини, які можуть допомогти з пересуванням у ожеледицю, але й дуже розумні тварини. Це довів експеримент угорських учених, які дізналися, що собаки можу розрізняти не лише команди, а й мову того, хто говорить.

Про це повідомляє NBCnews.

Вчені просканували мозок 18 собак, щоб дізнатися, наскільки вони реагують на різні мови. При цьому їм читали "Маленького принца" Екзюпері, де не було звичайних командних слів. Ті, хто говорив, не були господарями собак.

В результаті дослідники виявили, що собака впізнає рідну мову господаря і реагує на нього активністю вторинної слухової кори та передкружкової звивини інакше, ніж на незнайому мову. Ці ділянки мозку відповідають за розшифровку мовлення.

В експерименті взяли участь собаки порід: золотистий ретрівер, бордер-коллі, австралійські вівчарки, лабрадудль, кокер-спанієль та змішані породи. Тваринам було від 3 до 11 років. Найкращі результати з розпізнавання продемонстрували собаки з довгою мордою та старшого віку.

Таке дослідження важливе для службових тварин, які в стані стресу можуть ставитися з підозрою до людей, які говорять незнайомою мовою.

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