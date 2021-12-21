Готові зустрічати зиму: смішні реакції тварин на перший сніг (відео)

Багато домашніх улюбленців дивують своїм незвичним ставленням до зимових опадів.

Напередодні Київ та деякі інші регіони України ґрунтовно засипало снігом, що створило масу незручностей для водіїв та пішоходів. Зрозуміло, раптова зміна погодних умов завжди є доволі стресовою для людей, але це і величезні зміни для більшості тварин.

"Телеграф" зібрав добірку відео із найщирішими реакціями наших домашніх улюбленців — котів та собак — на перший у їхньому житті сніг.

Звичайно, у кожного своє ставлення до зими. Низькі температури, холодний, а пізніше й мокрий сніг… Не дивно, що деякі просто не гуляють у таку погоду на вулиці.

Кіт явно не очікував такої підстави від господарів

Дехто справді намагається освоїти цю вашу сніжну погоду, але виходить, м’яко кажучи, не дуже.

Частина котів реагує на подібні опади, як і варто справжнім хижакам — із бажанням напасти (а потім захиститися).

Хоча, звісно, справді великі хижаки цілком готові пристосуватися до снігової зими. Чи ви думали, що тигри не здатні зліпити підходящу снігову бабу?

Втім, є й ті тварини, які дійсно щиро радіють першому снігу. Напевно, саме так — із радісними стрибками та спробами впіймати дрібні сніжинки — і зустрічав зиму в дитинстві кожен із нас хоча б одного разу.

А бонусом додамо дуже і дуже відповідальних собак і котів, які, швидше за все, нагадують уже дорослих. Адже треба комусь чистити сніг, щоб не було пробок та інших проблем з авто, еге ж?

Якщо вам сподобалася наша добірка, то не забудьте ознайомитися з тим, які котики минулого тижня потрапили у добірку "Телеграфа", як найвеселіші та найцікавіші. Також ми розповідали, який новий флешмоб за участю домашніх улюбленців вже підкорив TikTok. Спойлер — вам знадобиться натільна камера для кішки.