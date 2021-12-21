Готовы встречать зиму: смешные реакции животных на первый снег (видео)

Многие домашние любимцы удивляют своим необычным отношением к зимним осадкам

Накануне Киев и некоторые другие регионы Украины основательно засыпало снегом, что создало массу неудобств для водителей и пешеходов. Разумеется, внезапная смена погодных условий всегда является весьма стрессовой для людей, но также это и огромные перемены для большинства животных.

"Телеграф" собрал подборку видео с самыми искренними реакциями наших домашних любимцев — котов и собак — на первый в их жизни снег.

Разумеется, у каждого свое отношение к зиме. Низкие температуры, холодный, а после мокрый снег… Не удивительно, что некоторые попросту предпочитают не гулять в такую погоду на улице.

Кот явно не ожидал такой подставы от хозяев

Некоторые действительно пытаются освоить эту вашу снежную погоду, но получается, мягко говоря, не очень.

Часть котов реагируют на подобные осадки, как и подобает настоящим хищникам — с желанием напасть (а после защититься).

Хотя, разумеется, действительно крупные хищники вполне себе готовы приспособиться к снежной зиме. Или вы думали, что тигры не способны слепить вполне сносную снежную бабу?

Впрочем, есть и те животные, кто действительно искренне радуется первому снегу. Наверное, именно так — с радостными прыжками и попытками поймать мелкие снежинки — и встречал зиму в детстве каждый из нас хотя бы однажды.

А бонусом добавим очень и очень ответственных собаку и кота, которые, скорее, уже похожи на взрослых. Нужно ведь кому-то чистить снег, чтобы не было пробок и других проблем с авто, верно?

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