Готовы встречать зиму: смешные реакции животных на первый снег (видео)
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Многие домашние любимцы удивляют своим необычным отношением к зимним осадкам
Накануне Киев и некоторые другие регионы Украины основательно засыпало снегом, что создало массу неудобств для водителей и пешеходов. Разумеется, внезапная смена погодных условий всегда является весьма стрессовой для людей, но также это и огромные перемены для большинства животных.
"Телеграф" собрал подборку видео с самыми искренними реакциями наших домашних любимцев — котов и собак — на первый в их жизни снег.
Разумеется, у каждого свое отношение к зиме. Низкие температуры, холодный, а после мокрый снег… Не удивительно, что некоторые попросту предпочитают не гулять в такую погоду на улице.
Некоторые действительно пытаются освоить эту вашу снежную погоду, но получается, мягко говоря, не очень.
Часть котов реагируют на подобные осадки, как и подобает настоящим хищникам — с желанием напасть (а после защититься).
Хотя, разумеется, действительно крупные хищники вполне себе готовы приспособиться к снежной зиме. Или вы думали, что тигры не способны слепить вполне сносную снежную бабу?
Впрочем, есть и те животные, кто действительно искренне радуется первому снегу. Наверное, именно так — с радостными прыжками и попытками поймать мелкие снежинки — и встречал зиму в детстве каждый из нас хотя бы однажды.
А бонусом добавим очень и очень ответственных собаку и кота, которые, скорее, уже похожи на взрослых. Нужно ведь кому-то чистить снег, чтобы не было пробок и других проблем с авто, верно?
Если вам понравилась наша подборка, то не забудьте ознакомиться с тем, какие котики на прошлой недели попали в подборку "Телеграфа", как самые веселые и интересные. Также мы рассказывали, какой новый флешмоб с участием домашних любимцев уже покорил TikTok. Спойлер — вам понадобится нательная камера для кошки.
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