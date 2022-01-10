В России пациент умер, не дождавшись помощи, пока врачи гуляли на корпоративе (видео)

Мужчину хоронили с искусанными от боли губами

В Красноярском крае, Россия, в одной из местных больниц скончался 56-летний мужчина. Он так и не дождался медицинской помощи, потому что весь персонал больницы находился на корпоративе.

Подробности сообщают в Telegram-канале "Mash".

Инцидент произошел в медучреждении города Лесосибирск. 56-летний Сергей Р. был госпитализирован из-за осложнений после давней операции по удалению части кишечника.

Во время пребывания в медзаведении мужчине провели пять различных хирургических вмешательств. После последнего пациент мучился от серьезных болей, а за пару дней до смерти его состояние значительно ухудшилось.

Любовь вместе с мужем Сергеем

Жена Любовь утверждает, что нормально общаться с мужем не могла — её не пускали в палату. Когда она звонила, то врачи рявкали в ответ, мол, он тяжелый и ситуация не меняется, так "зачем вы звоните".

По словам женщины, в тот роковой для их семьи день она решила проведать мужа. Пока она искала его палату, то услышала непривычный шум. В одном из кабинетов компания врачей, находившихся на дежурстве, устроила себе мини-корпоратив, утверждает Любовь Р. Это и удалось ей заснять на видео.

"Они пили каждый день, я приходила каждый день туда, и они каждый день пили", — плача, признается женщина.

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Вдова не говорит о погибшем муже без слез

Также, по ее словам, во время похорон мужа и она, и другие родственники заметили, насколько искусаны губы были у покойного. Любовь утверждает: он звал на помощь, в том числе и её — это якобы подтверждают знакомые, также лежавшие в больнице в тот момент.

Согласно рассказу женщины, Сергей скончался 5 января. Тогда же медики и устроили "междусобойчик", хотя это был не праздничный, а будний день.

При этом главврач больницы Лесосибирска отказывается от дальнейших разбирательств. Свое бездействие он мотивирует тем, что на видео не видно, чтобы врачи употребляли именно алкоголь.

Тем не менее родственники покойного уже обратились в прокуратуру, дабы получить полноценное разбирательство.

Напомним, что неоднозначный инцидент при участии врачей недавно произошел и в Украине. Как писал "Телеграф", в Запорожье молодая женщина обвинила врачей в гибели своего двухлетнего ребенка. Трагедия произошла накануне Нового года.

Известно также о том, что после инцидента разъяренные родственники малыша пришли в больницу и избили попавший под руку медперсонал.