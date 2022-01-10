У Росії пацієнт помер, не дочекавшись допомоги, поки лікарі гуляли на корпоративі (відео)

Чоловіка ховали з покусаними від болю губами

У Красноярському краї, Росія, в одній із місцевих лікарень помер 56-річний чоловік. Він так і не дочекався медичної допомоги, бо весь персонал лікарні був на корпоративі.

Подробиці повідомляють у Telegram-каналі "Mash".

Інцидент стався у медзакладі міста Лісосибірськ. 56-річний Сергій Р. був госпіталізований через ускладнення після давньої операції з видалення частини кишечника.

Під час перебування у медзакладі чоловікові провели п’ять різних хірургічних втручань. Після останнього пацієнт мучився від серйозного болю, а за пару днів до смерті його стан значно погіршився.

Кохання разом із чоловіком Сергієм

Дружина Любов стверджує, що нормально спілкуватися з чоловіком не могла, її не пускали в палату. Коли вона дзвонила, то лікарі гаркали у відповідь, мовляв, пацієнт важкий, і ситуація не змінюється, тож "навіщо ви дзвоните".

За словами жінки, того фатального для їхньої родини дня вона вирішила відвідати чоловіка. Поки вона шукала його палату, то почула незвичний гомін. В одному із кабінетів компанія лікарів, які перебували на чергуванні, влаштувала собі мінікорпоратив, стверджує Любов Р. Це і вдалося їй зняти на відео.

"Вони пили щодня, я приходила щодня туди, і вони щодня пили", — плачучи, зізнається жінка.

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Вдова не говорить про загиблого чоловіка без сліз

Також, за її словами, під час похорону чоловіка і вона, та інші родичі помітили, наскільки покусаними були губи у покійного. Любов стверджує: він кликав на допомогу, у тому числі і її — це начебто підтверджують знайомі, які також лежали в лікарні на той момент.

Згідно з розповіддю жінки, Сергій помер 5 січня. Тоді ж медики і влаштували "міжсобойчик", хоч це був не святковий, а будній день.

При цьому головлікар лікарні Лісосибірська відмовляється від подальших розглядів. Свою бездіяльність він мотивує тим, що на відео не видно, аби лікарі вживали саме алкоголь.

Проте родичі покійного вже звернулися до прокуратури, щоб отримати повноцінний розгляд.

Нагадаємо, що неоднозначний інцидент за участю лікарів нещодавно трапився і в Україні. Як писав "Телеграф", у Запоріжжі молода жінка звинуватила лікарів у загибелі своєї дворічної дитини. Трагедія сталася напередодні Нового року.

Відомо також про те, що після інциденту розлючені родичі малюка прийшли в лікарню і побили медперсонал, який потрапив під руку.