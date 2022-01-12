Укр

"Что за покемон?" В России еще одну блогерку осудят за голое фото на фоне храма (18+)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Снимок девушка сделала и выложила еще летом
Снимок девушка сделала и выложила еще летом

Москвичке грозит штраф до 50 тысячи рублей (~18 тысяч гривен)

Российские правоохранительные органы заинтересовались действиями московской блогерки polina ice, которую в реальной жизни зовут Полина Моругина. Оказалось, что еще в августе 24-летняя девушка запостила в соцсети свое ню-фото на фоне одного из храмов в столице России, как и многие другие местные инста-модели до нее.

Подробности сообщают росСМИ.

Инцидент произошел в последние летние дни. Моругина сфотографировалась возле храма Покрова Пресвятой Богородицы, который расположен в районе Москвы "Филевский парк" (сокращенно — Фили).

Место расположения храма на карте
Место расположения храма на карте

Против блогерки открыли дело, ей грозит административное разбирательство, ведь она якобы оскорбила чувства верующих.

На снимке девушка и правда полностью обнажена — прикрывает грудь руками, а к камере повернута спиной. Из одежды на ней — только босоножки на высоком прозрачном каблуке.

Скандальный снимок
Скандальный снимок

Инста-модель могут обязать заплатить крупный штраф (50 тысяч рублей, что едва превышает 18 тысяч гривен) или же отправить на 120 часов обязательных работ.

Интересно, что сейчас в сети невозможно найти странички Полины Моругиной ни в Instagram, где и было запощено скандальное фото, ни на сайте "Вконтакте".

При этом девушка является весьма известной среди интернет-пользователей, не в последнюю очередь из-за своих татуировок. Их у нее очень много, а некоторые даже находятся непосредственно на лице.

Девушка "богата" на тату
Девушка "богата" на тату
Девушка часто фотографируется практически обнаженной
Девушка часто фотографируется практически обнаженной
Полина Моругина и Александр Пистолетов
Полина Моругина и Александр Пистолетов

Интересно, что некоторые юзеры отметили, что у Моругиной — весьма скандальная репутация, и она якобы даже успела отметиться в съемках порно-фильма. Впрочем, подтверждений таким высказываниям нет.

Отметим, что российские полицейские больше месяца не занимались расследованием подобных дел. Последний такой случай пришелся на ноябрь, когда в Калуге к ответственности решили привлечь модель Наталью Масленникову. Она также обнажилась рядом с местной церковью. Позже оказалось, что она является ню-моделью на сайте OnlyFans.

Теги:
#Москва #Россия #Скандал #Instagram #Блогер #Голое фото #Обнаженность
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