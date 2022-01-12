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"Що за покемон?" У Росії ще одну блогерку засудять за голе фото на тлі храму (18+)

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Знімок дівчина зробила та виклала ще влітку
Знімок дівчина зробила та виклала ще влітку

Москвичці загрожує штраф до 50 тисяч рублів (~18 тисяч гривень)

Російські правоохоронці зацікавилися діями московської блогерки polina ice, яку в реальному житті звуть Поліна Моругіна. Виявилося, що ще у серпні 24-річна дівчина запостила у соцмережі своє ню-фото на тлі одного із храмів у столиці Росії, як і багато інших місцевих інстамоделей до неї.

Подробиці повідомляють росЗМІ.

Інцидент стався останніми літніми днями. Моругіна сфотографувалася біля храму Покрова Пресвятої Богородиці, розташованого в районі Москви "Філевський парк" (скорочено — Філі).

Місце розташування храму на карті
Місце розташування храму на карті

Проти блогерки відкрили справу, їй загрожує адміністративна відповідальність, адже вона нібито образила почуття віруючих.

На знімку дівчина і справді повністю оголена — прикриває груди руками, а до камери повернута спиною. З одягу на ній — босоніжки на високому прозорому підборі.

Скандальний знімок
Скандальний знімок

Інстамодель можуть зобов’язати заплатити великий штраф (50 тисяч рублів, що трохи перевищує 18 тисяч гривень) або ж відправити на 120 годин обов’язкових робіт.

Цікаво, що зараз у мережі неможливо знайти сторінки Поліни Моругіної ні в Instagram, де і публікувалося скандальне фото, ні на сайті "Вконтакте".

При цьому дівчина дуже відома серед інтернет-користувачів, не в останню чергу через свої татуювання. Їх у неї дуже багато, а деякі зроблені навіть на обличчі.

Дівчина "багата" на тату
Дівчина "багата" на тату
Дівчина часто фотографується практично оголеною
Дівчина часто фотографується практично оголеною
Поліна Моругіна та Олександр Пістолетов
Поліна Моругіна та Олександр Пістолетов

Цікаво, що деякі користувачі відзначили, що у Моругіної — дуже скандальна репутація, і вона нібито навіть встигла відзначитися в зйомках порнофільму. Втім, підтверджень таким висловлюванням немає.

Зазначимо, що російські поліцейські понад місяць не розслідували подібні справи. Останній такий випадок припав на листопад, коли у Калузі до відповідальності вирішили притягнути модель Наталю Масленнікову. Вона також оголилася поряд із місцевою церквою. Пізніше виявилось, що вона є ню-моделлю на сайті OnlyFans.

Теги:
#Москва #Росія #Скандал #Instagram #Блогер #Голе фото #Оголеність
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