"Що за покемон?" У Росії ще одну блогерку засудять за голе фото на тлі храму (18+)

Москвичці загрожує штраф до 50 тисяч рублів (~18 тисяч гривень)

Російські правоохоронці зацікавилися діями московської блогерки polina ice, яку в реальному житті звуть Поліна Моругіна. Виявилося, що ще у серпні 24-річна дівчина запостила у соцмережі своє ню-фото на тлі одного із храмів у столиці Росії, як і багато інших місцевих інстамоделей до неї.

Подробиці повідомляють росЗМІ.

Інцидент стався останніми літніми днями. Моругіна сфотографувалася біля храму Покрова Пресвятої Богородиці, розташованого в районі Москви "Філевський парк" (скорочено — Філі).

Місце розташування храму на карті

Проти блогерки відкрили справу, їй загрожує адміністративна відповідальність, адже вона нібито образила почуття віруючих.

На знімку дівчина і справді повністю оголена — прикриває груди руками, а до камери повернута спиною. З одягу на ній — босоніжки на високому прозорому підборі.

Скандальний знімок

Інстамодель можуть зобов’язати заплатити великий штраф (50 тисяч рублів, що трохи перевищує 18 тисяч гривень) або ж відправити на 120 годин обов’язкових робіт.

Цікаво, що зараз у мережі неможливо знайти сторінки Поліни Моругіної ні в Instagram, де і публікувалося скандальне фото, ні на сайті "Вконтакте".

При цьому дівчина дуже відома серед інтернет-користувачів, не в останню чергу через свої татуювання. Їх у неї дуже багато, а деякі зроблені навіть на обличчі.

Дівчина "багата" на тату

Дівчина часто фотографується практично оголеною

Поліна Моругіна та Олександр Пістолетов

Цікаво, що деякі користувачі відзначили, що у Моругіної — дуже скандальна репутація, і вона нібито навіть встигла відзначитися в зйомках порнофільму. Втім, підтверджень таким висловлюванням немає.

Зазначимо, що російські поліцейські понад місяць не розслідували подібні справи. Останній такий випадок припав на листопад, коли у Калузі до відповідальності вирішили притягнути модель Наталю Масленнікову. Вона також оголилася поряд із місцевою церквою. Пізніше виявилось, що вона є ню-моделлю на сайті OnlyFans.