Укр

Мамы нет, никто не поможет: девочку из детдома жестоко избили сверстники в России (видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Нападавших было пятеро
Нападавших было пятеро

Директор школы назвала происходящее — игрой.

В России в городе Никольское под Санкт-Петербургом над девочкой-подростком издевались школьники. Пятеро мальчиков били ее по лицу, кидали в снег и пинали ногами. Свои действия сопровождали криками, что у нее нет мамы и ее никто не защитит. Сообщается, что девочка — сирота.

Никольское на карте
Никольское на карте

Видео избиения опубликовали в сети. Примечательно, что прервала издевательства очевидица, которая и сняла ситуацию.

На кадрах видно, что девочку толкают, дают пощечину, а когда она падает в очередной раз один из подростков имитирует доброе отношение и, отгоняя других, подает ей руку. После этого он бросает ее в снег и сам падает сверху.

Директор школы сочла унижение играми с друзьями

В следкоме РФ Ленинградской области уже начали проверку по факту видео. Отдельно оценят работу по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. В ситуацию вмешалась уполномоченная по правам ребенка в регионе, она назвала произошедшее "дикостью".

В комментариях к видео пользователи предложили поиграть в такие "игры" с директором школы и высказали мнение, что из-за того, что к буллингу относятся несерьезно увеличивается количество трагедий в школах и самоубийств. Зацепило комментаторов также и то, что девочку избивали толпой мальчики, а один из них подставил подножку притворившись доброжелательным.

Ранее "Телеграф" писал про ряд случаев насилия в российских учебных заведениях. Так, в сентябре 18-летний парень открыл огонь в университете. Он думал о стрельбе в своей школе, но отказался от этой идеи. Тогда погибли не менее пяти человек. В октябре школьник принес ружье, чтобы застрелить одноклассницу, которая его обижала.

Теги:
#Россия #Ленинградская область #Сирота #Издевательства
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