Мами немає, ніхто не допоможе: дівчинку з дитбудинку жорстоко побили однолітки в Росії (відео)

Директор школи назвала те, що відбувається, грою.

У Росії у місті Нікольське під Санкт-Петербургом над дівчинкою-підлітком знущалися школярі. П’ятеро хлопчиків били її по обличчю, кидали у сніг та штурхали ногами. Свої дії супроводжували криками, що вона не має мами і її ніхто не захистить. Повідомляється, що дівчинка – сирота.

Нікольське на карті

Відео побиття опублікували у мережі. Цікаво, що перервала знущання очевидиця яка й зняла ситуацію.

На кадрах видно, що дівчинку штовхають, дають ляпаса, а коли вона падає в черговий раз один із підлітків імітує добре ставлення і, відганяючи інших, подає їй руку. Після цього він кидає її у сніг і сам падає зверху.

Директор школи назвала приниження іграми з друзями

У Слідкому РФ Ленінградської області вже розпочали перевірку за фактом відео. Окремо оцінять роботу щодо профілактики правопорушень серед неповнолітніх. У ситуацію втрутилася уповноважена з прав дитини в регіоні, вона назвала подію "дикістю".

У коментарях до відео користувачі запропонували пограти в такі "ігри" з директором та висловили думку, що через те, що до буллінгу ставляться несерйозно збільшується кількість трагедій у школах та самогубств. Зачепило коментаторів також і те, що дівчинку били хлопці, а один з них підставив підніжку вдавши доброзичливість.

Раніше "Телеграф" писав про ряд випадків насильства в російських навчальних закладах. Так, у вересні 18-річний парубок відкрив вогонь в університеті. Він думав про стрілянину у своїй школі, але відмовився від цієї ідеї. Тоді загинули щонайменше п’ять людей. У жовтні школяр приніс рушницю, щоб застрелити однокласницю, яка його ображала.