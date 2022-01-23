Укр

У берегов Крыма загорелся танкер с россиянами на борту: что известно

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Пострадавший танкер Almuntazah пробыл в море почти 40 лет Новость обновлена 23 января 2022, 11:01
Пострадавший танкер Almuntazah пробыл в море почти 40 лет

Официально судно является собственностью Великобритании

Ночью 23 января в Черном море начался пожар на иностранном танкере Almuntazah. Известно, что экипаж судна состоял только из граждан России.

Подробности инцидента сообщают росСМИ.

Возгорание заметили вскоре после полуночи. Тогда танкер, шедший под флагом Коморских островов, находился рядом с мысом Железный рог (Краснодарский край). Реагировать на инцидент пришлось морякам из порта Новороссийск.

На помощь экипажу танкера приплыло сразу два судна — "Спасатель Демидов" и "Меркурий". Согласно сообщениям экстренных служб, изначально на танкере было заметно значительное задымление.

Корабль находился за 5 км от берега
Корабль находился за 5 км от берега

Весь экипаж Almuntazah в составе семи человек был эвакуирован молдовским буксиром "Бритиш". Известий о пострадавших или погибших нет. Сам же танкер продолжали тушить до самого утра — на его борту находится около 700 т мазута, чья утечка могла бы привести к глобальной экологической катастрофе.

Впрочем, как отмечают в российских медиа, уже к 6 утра спасателям удалось ликвидировать главные очаги возгорания. Боролись с огненной стихией около трех десятков спасателей.

Следует отметить, что Almuntazah переплавляет грузы по морю уже в течение сорока лет — с 1982 года. Такие данные сообщает профильный портал MarineTraffic.

Выглядит Almuntazah соответственно возрасту
Выглядит Almuntazah соответственно возрасту

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал подробности пожара на одном из известнейших российских военных кораблей — "Проворном", где огонь охватил минимум 800 квадратных метров. Возгорание началось на палубе — из-за ее покрытия.

Также мы писали, как в Польше пьяный экипаж из российских моряков едва не посадил свое судно на мель.

Теги:
#Пожар #Великобритания #Танкер #Черное море #Судно #Россияне
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