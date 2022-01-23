Біля берегів Криму спалахнув танкер із росіянами на борту: що відомо

Офіційно судно є власністю Великої Британії

Вночі 23 січня у Чорному морі розпочалася пожежа на іноземному танкері Almuntazah. Відомо, що екіпаж судна складався лише з громадян Росії.

Подробиці інциденту повідомляють росЗМІ.

Займання помітили невдовзі після опівночі. Тоді танкер, що йшов під прапором Коморських островів, був поруч із мисом Залізний ріг (Краснодарський край). Реагувати на інцидент довелося морякам із порту Новоросійськ.

На допомогу екіпажу танкера припливло одразу два судна — "Рятувальник Демидів" та "Меркурій". Згідно з повідомленнями екстрених служб, на танкері було помітно значне задимлення.

Корабель знаходився за 5 км від берега

Весь екіпаж Almuntazah у складі семи осіб був евакуйований молдовським буксиром "Брітіш". Звісток про постраждалих чи загиблих немає. Сам же танкер продовжували гасити до самого ранку — на його борту знаходиться близько 700 т мазуту, чий витік міг би призвести до глобальної екологічної катастрофи.

Втім, як зазначають у російських медіа, вже до 6-ї ранку рятувальникам вдалося ліквідувати головні осередки загоряння. Боролися із вогненною стихією близько трьох десятків рятувальників.

Слід зазначити, що Almuntazah переплавляє вантажі морем вже протягом сорока років — з 1982 року. Такі дані повідомляє профільний портал MarineTraffic.

Виглядає Almuntazah відповідно до свого віку

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав подробиці пожежі на одному з найвідоміших російських військових кораблів — "Проворному", де вогонь охопив щонайменше 800 квадратних метрів. Займання почалося на палубі через її покриття.

Також ми писали, як у Польщі п’яний екіпаж із російських моряків ледь не посадив своє судно на мілину.