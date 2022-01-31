Школьников в российском мегаполисе впервые порадовали туалетной бумагой (видео)

Праздник, впрочем, длился недолго.

Пока жители российской глубинки жалуются на чудеса современных технологий в виде оптоволоконных кабелей, к школьникам в Новосибирске пришел праздник. Так в туалетах одной из школ появилась настоящая туалетная бумага.

Об этом пишет Readovka.

На кадрах отснятых ученице новосибирской школы №172 заметно, как девочка с восторгом рассказывает о том, что в их учебном заведении появилось такое чудо, как сушилка для рук, мыло и антисептик.

"У нас тут появилась туалетная бумага! Первый раз в жизни" — с восторгом произносит ученица.

Впрочем, пишут авторы канала, как оказалось праздник длился недолго, а "экспонаты" были выставлены на всеобщее обозрение потому что в школу приезжала проверяющая комиссия. После ее отбытия блага цивилизации вновь были спрятаны от детей.

Не лишним будет отметить, что Новосибирск является третьим по численности населения городом России. В нем проживает 1,6 миллиона человек, что ставит его в один ряд с Харьковом, Минском и Варшавой.

Видео тут же вызвало бурную реакцию от пользователей сети.

Как сообщалось ранее, в российском Кирове накануне прошло соревнование среди школьников по сноубордингу, после которого победителей наградили "очень ценными" призами в виде пакетиков кетчупа и майонеза.